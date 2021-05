Devonport gaat Blue Hors Farrell voorbij in Bundgaard Byg Cup-kwalificatie

Equitour Denmark 2021 was niet alleen het toneel van het Deens dressuurkampioenschap, maar stond ook in het teken van de tweede kwalificatiewedstrijd voor de Bundgaard Byg Cup. In de Intermédiaire I liep Blue Hors Farrell (Fürstenball x Dacaprio) onder Nanna Skodborg Merrald naar de zege, maar in de Inter I Freestyle was voormalig Bundeskampioen Devonport (Dancier x Ravallo) met Jeanna Högberg net een maatje te groot. Daarmee kwam de kwalificatie op naam van Högberg en de zwarte ruin.

De voorheen bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Devonport onderging al een behoorlijk aantal ruiterwissels, maar staat inmiddels weer bij Andreas Helgstrand op stal en wordt gereden door Jeanna Högberg, die hem al eens eerder onder het zadel had. Na drie zeges op CDI Opglabbeek, kon daar afgelopen weekend nog een overwinning aan toegevoegd worden. In de Inter I was er met 75,658% een tweede plaats, in de Freestyle was er 79,667%. Het totaal van 155,325% was net genoeg om Blue Hors Farrell achter zich te laten.

Farrell blijft succesvol

Terwijl Devonport eind vorige maand in Opglabbeek liep, bracht Skodborg Merrald Blue Hors Farrell in Hagen aan start. Daar won de hengst de PSG en de Inter I. In de kwalificatie om voor de Bundgaard Byg Cup won hij de Inter I met 76,272%, maar kwam met 78,917% in de Inter I Freestyle net niet aan genoeg punten (155,189%) voor de overwinning.

Bron: Horses.nl