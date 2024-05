Deze week… Nederland wint aan slagkracht

Het is acht jaar geleden dat Dinja van Liere een ticket boekte naar Rio de Janeiro, een kaartje kocht voor onder andere de dressuur op de Olympische Spelen en op de tribune ging zitten. In haar eentje. Op dat moment was Hermès N.O.P. vier jaar oud. Van Liere rekende in 2016 al uit dat Tokio voor hem te vroeg zou komen (eigenlijk gepland in 2020). Om andere redenen reed de amazone niet in Tokio in 2021, maar was ze er al wel bij als reserve met Haute Couture. Dit jaar lijkt het er toch echt van te gaan komen: niet als toeschouwer, niet als reserve, maar als deelnemer naar de Olympische Spelen. Van Liere won de eerste observatiewedstrijd, het NK Dressuur, overtuigend. Vóór Emmelie Scholtens en Marlies van Baalen. En vóór Hans Peter Minderhoud en Edward Gal.

Toen Dinja van Liere op de tribune zat in 2016 zag ze daar onder andere Edward Gal en Hans Peter Minderhoud rijden. De Glock-ruiters maakten van 2013 tot en met de Olympische Spelen in Tokio 2021 onafgebroken deel uit van het Nederlandse team.

Van 2012 tot en met 2021 won Edward Gal elk Nederlands kampioenschap waaraan hij deelnam met achtereenvolgens Undercover, Voice, Zonik, Glock’s Toto Jr. en Glock’s Total US. Maar de tijd is niet stil blijven staan en de Nederlandse amazones zijn niet stil blijven zitten gedurende de sabbatical van Gal.

Medaille op het wereldtoneel gaat geen tien jaar meer duren

Of Nederland dit jaar een teammedaille mee naar huis kan nemen, staat nog in de sterren (en is vooral afhankelijk van ‘pech’ bij de top-3 landen: Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken).

De top in Nederland is wél veel breder geworden en op dit moment ook duidelijk breder dan in Denemarken of Zweden. En met paarden als Vita di Lusso en zeker ook Hexagon’s Luxuriouzz in aantocht, ligt er ook nog meer glorie in het verschiet.

Dit was vooral het Nederlands kampioenschap waarin Nederland de slagkracht in de breedte weer toonde, zoals die er tien jaar eigenlijk niet is geweest. Tien jaar geleden haalde Nederland de laatste teammedaille op het wereldtoneel, de volgende gaat geen tien jaar meer duren.

Nederlandse dressuurjeugd staat er sterker voor

Afgezien van de Nederlandse U25-dressuurruiters kwamen de Nederlandse jeugdteams vorig jaar zonder medailles thuis van de Europese kampioenschappen. Bij de junioren was dat voor het eerst in 28 jaar, de young riders haalden de afgelopen twee jaar geen medaille. Dit jaar ziet het er hoopvoller uit, misschien zelfs hoopvoller dan na de eerste observatiewedstrijd in Tolbert gedacht.

‘Meer dan ooit aandacht voor lichtheid en harmonie in jurering’

Zoals op elk kampioenschap stonden de vijf juryleden in het seniorenkampioenschap –– Maarten van der Heijden, Eddy de Wolff-van Westerrode, Janine van Twist, Francis Verbeek en Patricia Wolters – onder behoorlijke druk. Hier en daar was te horen dat mensen vonden dat Edward Gal en Glock’s Total US en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr. hogere punten hadden verdiend. Maar over het algemeen was er veel overeenstemming wat betreft de plaatsing in het kampioenschap.

“Meer dan ooit is er aandacht voor lichtheid en harmonie in de jurering en de drie dames op het podium laten zien dat ze met veel harmonie en een mooie lichte aanleuning kunnen rijden”, zegt juryvoorzitter Maarten van der Heijden in een interview.

Diederik van Silfhout dubbel kampioen: ‘Echt een kroon op het werk’

De KNHS Kampioenschappen op het NK Dressuur kunnen de boeken in als dé kampioenschappen van Diederik van Silfhout. In twee sterk bezette rubrieken won hij maar liefst twee gouden medailles. In het ZZ-Zwaar met de pas zesjarige New Orleans (v. Blue Hors Farrell) en in de Lichte Tour met de imposante hengst Las Vegas (v. Ferdeaux). Daarmee heeft Van Silfhout na exact vijf jaar zijn goud nu dubbel terug.

Demi Haerkens: ‘Alle puzzelstukjes vielen in elkaar’

Ze won al teamgoud en individueel zilver op het WK van 2022, drie gouden medailles op het EK van 2023 en is zelfs wereldrecordhouder. Maar ondanks al die internationale successen stond Demi Haerkens nog nooit op het Nederlandse podium. Tot afgelopen weekend: op het NK Paradressuur won Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) haar eerste NK-medaille en gelijk in de mooiste kleur.

Noodlottig ongeval tijdens verplichte observatiewedstrijd dwingt tot plan B

De TeamNL-ruiters waren goed op weg in het Engelse Bicton, maar konden hun werk niet afmaken. Een val op hindernis 5b werd fataal voor de ervaren, 36-jarige Britse amazone Georgie Campbell, waarna de wedstrijd vanzelfsprekend niet meer werd hervat. Tim Lips, Elaine Pen, Jordy Wilken en Janneke Boonzaaijer waren op dat moment aan het losrijden voor de cross en zagen het gebeuren.

Keurmerk Paard en Welzijn tot nader order in de ijskast

Het idee is mooi: een keurmerk voor de héle paardensector, van stoeterij tot topsportstal, manege en pension, waarmee paardenhouders en -bedrijven kunnen laten zien dat het qua paardenwelzijn bij hen prima voor elkaar is. Helaas bleek het animo voor het Keurmerk Paard en Welzijn in de praktijk zeer beperkt, wat de Sectorraad Paarden onlangs deed besluiten dat de stekker eruit gaat. Waarom werkt dit keurmerk niet en hoe moet het nu verder?

Nafok NMK-kampioene Darabel valt op in Drentse IBOP

Op de IBOP in Exloo waren het de dochter en kleindochter van NMK-kampioene Darabel (v. Westpoint) die bij de dressuurpaarden naar de hoogste punten liepen. Kjento-dochter Rose-Bel Taonga en Pharabel (v. Jameson RS2) zijn beide gefokt door Stal 104 in Wijdewormer. “Het zijn heel verschillende merries, maar goed lopen kunnen ze allebei”, vertelt eigenaresse Willeke Bos die de merries nog steeds in haar bezit heeft.

Team Nijhof zet met succes in op eigen fokkerij

“Met de aankoop van het bedrijf van de buurman hebben we er een merriestal bij en op aandringen van onze zoon Cameron zijn we naast de hengstenhouderij serieuzer met de eigen fokkerij bezig gegaan. Dat werpt nu al zijn vruchten af”, vertelt Henk Nijhof. Voor de keuring vorige week op eigen terrein in Geesteren waren er uit een koppel van zo’n veertig driejarigen zeven uitgeselecteerd, waaronder drie die naar de NMK mogen. “We hebben de beste en meest complete uitgezocht en het is dan mooi dat je ook jonge hengsten als Cero Blue en Dorian Grey met hun nafok in de etalage kunt zetten.”

Dossier ‘Onderweg’

Verder is in de Paardenkrant nr. 22 het dossier ‘Onderweg’ opgenomen, daarin een zeer uitgebreid artikel over vliegen met paarden, traileronderhoud, elektrisch paardenvervoer en een artikel over de (enorme) bureaucratie bij het transporteren van paarden over de grens.

En dat is nog niet alles:

