Diamante Negro wint FRH Cup, Escamillo wint kleine finale

De ruin Diamante Negro (Delorean x Fürst Romancier) heeft op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden de FRH Cup gewonnen. Deze wedstrijd, voor het eerst georganiseerd op de Hannoveraanse hengstenkeuring, bestaat uit twee onderdelen op Lichte Tour-niveau. Diamante Negro won onder Juliane Brunkhorst zowel de inloopproef als de finale, de kleine finale werd gewonnen door de populaire hengst Escamillo (v. Escolar).

Hoewel er enkele bekende hengsten meededen aan de FRH Cup, stonden een ruin en twee merries bovenaan. Diamante Negro scoorde in de inloopproef in de 74% en in de finale in de 76%. Tweede en derde werden dochters van Vitalis en Van Vivaldi.

Escamillo, Navarro en La Vie

Escamillo, die in de inloopproef niet verder kwam dan de 10e plaats (69,756%), nam revanche in de kleine finale en won daar met 75,04%.

De Lodbergen-hengsten Navarro (v. Negro) en La Vie (v. Livaldon) haalden de finale wel en werden daarin respectievelijk 4e (71,626%) en 7e (70,325%).

Uitslagen

Bron: Horses.nl