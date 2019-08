Diana van de Bovenkamp: ‘Dit was een goede generale voor onze afsluiting’

Hoewel Diana van de Bovenkamp zich met Evita Ronia (v. Westpoint) de laatste tijd richtte op de Intermédiaire I, besloot ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Neerijnen de Prix St. Georges nog een keer te rijden. Dat pakte goed uit: met 68,676% won het duo ruimschoots de rubriek en daarmee gaat de bijna ex-young rider met een goed gevoel naar de finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup volgende week in Tolbert.

“Ik ben blij maar het ging vandaag iets minder. Evita had wat spanning, eigenlijk al bij het losrijden. Daardoor was het geen hele super fijne proef. In de draf kon ik de spanning redelijk laten afvloeien maar in de galop, en met name in de series, had ze teveel spanning waardoor die niet mooi vloeiend waren”, vertelt Diana van de Bovenkamp over haar proef. “De pirouettes waren wel weer heel mooi en daar kregen we 7,5-en 8-en voor. Het drafgedeelte was een beetje te mat, daarin bleef ik wat te afwachtend rijden. Er had zeker meer in gezeten maar al met al gaf ze een goed gevoel.”

Titelverdediger finale

Van de Bovenkamp reed de laatste wedstrijden Intermédiaire I en werkt thuis richting de overstap naar de Zware Tour. Voor de finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup, die afgelopen juni op de agenda stond maar door de hevige wind werd gecanceld en nu volgende week in Tolbert wordt verreden, schakelde ze weer even een stapje terug. “Vorig jaar hebben we de finale gewonnen en ik wil dit jaar ook heel graag weer meedoen. Daarom wilde ik deze proef nog een keer oefenen. De spanning was jammer maar daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Evita wil heel graag gaan en nooit op een verkeerde manier.”

Geen maren

Sinds de overstap naar de senioren tikte het duo al een keer de 73 procent aan. “Die score paste heel goed bij het gevoel en er zaten toen ook geen ‘maren’ in. Vandaag waren de juryleden ook positief maar vonden het jammer van de spanning. Dat zie je dan terug in de punten. Het ene jurylid gaf zeventig en dat had het van mij ook wel mogen zijn. Misschien dat het andere jurylid de spanning iets meer heeft aangerekend. Maar we zijn weer even scherp en dit was een goede voorbereiding op Tolbert. Ik heb er super veel zin in en hoop dat het een mooie afsluiting gaat zijn van onze tijd bij de young riders.”

Yvonne Zuring volgt

Yvonne Zuring bood de meeste concurrentie aan Van de Bovenkamp. Zuring noteerde met Showsister S J (v. Show Star) 64,926%. Harm Dijkstra zette met High Five Texel (v. Sorento) de derde score neer van 64,485%. Esmee Ingham, de Canadese stalamazone van Bert Rutten, en Hope (v. Alexandro P) volgden met 63,603% op de vierde plaats.

Inter I voor Vivian Chang

De Intermédiaire I kwam op naam van Vivian Chang. Zij reed Cerise (v. Santano), die eerder onder Britt van de Wouw succesvol was in de Subtop, naar 66,029%. Ook in deze proef konden Yvonne Zuring en Showsister S het rode lint ophalen, nu met 65,662%. De proef van José van Haaren met Chideon VCG (v. Lingh) werd met 66,029% (1e) en 61,618% (7e) wisselend beoordeeld. De gemiddelde score van 63,824% betekende de derde plaats.

Mindy Hoekstra voert jeugd aan

In de gecombineerde jeugdrubriek was Mindy Hoekstra de beste. De young rider reed Heavens Voice (v. Voice) in de individuele proef naar 65,882% en in de landenproef naar 64,559%. Noa van Rijbroek zette het hoogste junioren-resultaat neer. Haar landenproef met Evy (v. Santano) was goed voor 62,727%.

Lees ook:

Thamar Zweistra wint Inter II met leenpaard: ‘Van mij mag hij nog even blijven’

Uitslag

Bron: Horses.nl