Diederik van Sifhout en Expression N.O.P naar dik 75%

Op de subtopwedstrijd in Velddriel was een zeer mooie kopgroep van kaderleden met hengsten te zien in de Grand Prix. De absolute uitschieter was Diederik van Silfhout die met de KWPN-hengst Expression N.O.P. (v. Vivaldi) 75,27% scoorde.

“Hij liep ook echt goed. Alles komt nu ook op zijn plek”, vertelt Van Silfhout enthousiast.

“Voor de piaffe en passage hadden we achten en een paar keer een 7,5 en voor de uitgestrekte draf en de pirouettes zelfs negens. Dan gaat het hard. De stap wordt ook steeds beter, daar kregen we zevens en een paar keer een 7,5 voor. Het is echt een super lekker beest. Als hij eenmaal iets weet vindt hij het ook niet moeilijk meer.”

Laatste stukje afwerking

Op de vraag of er nog steeds rek in de score zit, antwoordt hij: “Om de score nog een paar procenten omhoog te krijgen mag het laatste stukje afwerking nog beter. Hij was nu bijvoorbeeld nog ietsje scheef in de piaffe op de middenlijn. Misschien mag hij nog iets vlugger en nog iets meer van de grond, maar hij is pas tien, dus we liggen al super op schema. Voor nu is het echt fantastisch.”

Verschil

Van Silfhout debuteerde afgelopen dinsdag in de Inter II met de hengst Etoile Riche d’Apardi (v. Sir Oldenburg), die voorheen werd uitgebracht door Stéphanie Beek-Peters. Ook in Velddriel startte de combinatie nog een keer op dit niveau. De 74,49% die dinsdag gescoord werd, viel nu iets lager uit met bijna 70%.

“Hij liep wel heel goed, maar hij was net iets aan de frisse kant, waardoor we ook nog een fout in de uitgestrekte galop kregen. Het is met hem nog een beetje de weg vinden, hoe en hoe lang los te rijden. Helaas hadden we ook een behoorlijk juryverschil van bijna 73% en net aan 67%. Dit paard kan wel alles voor een acht of een negen en hij kan fantastisch sluiten. We maken hem rustig verder klaar en dan zullen we binnenkort een keer Grand Prix starten.”

Hengsten voorop

In de Grand Prix was de tweede plaats voor Emmelie Scholtens en de KWPN-hengst Desperado (v. Vivaldi) met 72,9%. Madeleine Witte-Vrees en de KWPN-hengst Charmeur (v. Florencio) werden derde met ruim 70%.

