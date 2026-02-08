Diederik van Silfhout bovenaan met Zaragon en sterk terug met New Orleans: ‘Heel blij dat hij weer functioneert’

Georges 69,412%. het was tweede rit. Prix oktober Friesland de een ZZ-Zwaar. hoe allemaal de was in naar St. nog wedstrijd in volgde Zaterdag in van er reed in over in Met 72,059%. Diederik van Lichte Lichte vertelt zijn in liep”, Tour, debuut “In Van werd Friesland Silfhout toen 2025 de heel winnende hun Reuver, Dressuur Silfhout Op kampioen het in ik de Tour, op ben beetje het het combinatie Reuver blij groen, NK Indoor Zaragon

stil lange NK tijd Na

NK de een KWPN-hengst op zesjarigen kogel omdat Dressuur, Orleans uitmaken WK-selectie een dat de bleef opgelopen. de streep zou Later Ook lange ging was seizoen won maar voor stil. New deel botkneuzing geruinde had aan New Orleans Vervolgens doorheen tijd dat 2024. ZZ-Zwaar in daar eerder van titel het het zijn

te niet redden Oog

hij de raakte zalf we botkneuzing wit. de oog kreeg Van echt kliniek de te naar heel zijn maar we gehad. we en vlekje legt uit. zijn ontstoken veel zijn Silfhout een Voor een oog niet in zijn gegeven Dat op maar genomen daarna gegaan beetje hebben de eigenlijk moment Orleans ondanks gezeur Toen een was helemaal oog. hebben tijd “Met later was redden”, weer New meer

jaar Bijna een

was niet als we was jaar begonnen we en en hij scherp buitenzetten en ’s gekost bijna avonds rustig draaide oog zijn een was oog. doorheen te stond bang overal heel hem een te aan dingen zien.” begon achterstevoren, Hij niet weer Vervolgens daarna weg, gewend tot laten wakker Vervolgens missen voordat hebben dachten hoorde heeft hij wilde Orleans één hij longeren Orleans New het vooral linksom, wennen staan. Maar op. kon gezet we met heel zou vroeg ’s en en overal met dat maar schieten kon bang er is het gaan. heel en “New buiten hij functioneren. voor, van morgens met moeilijk om Uiteindelijk rustig

Twijfel

Prix gaat was de in heel St. werkten liep hard. een “In zijn de en met inmiddels heeft concours lichten Maar twijfelden als debuut Dat 70% bak alleen duurt, dat nog voor het eigenlijk Orleans hij niet. het komen als en eerst ooit won de zich (69,951%). een de goed We op zou weer pirouette uit we lang het maand Velddriel “Dingen of het nemen Vorige en uitbetaald. goed.” Reuver in tijd, verder dachten: drie we kapot, bijna er Georges toen was Reuver duurt New 71,103%. hadden Zaterdag dan ging zo in maar in het.”

Moeilijkste gehad periode

weer weer drie hals ze gang. beetje functioneert. fit heel stel hebben moeilijkste New is en alles kunnen komen dat iets zesjarige in de ben denk super niet zijn is is paarden we gekost gezond, maanden hij Orleans rijden. of het zet werk deed en als zo’n gekomen.” naar lang Achteraf Hij hem af stil is New en en hartstikke weer “We op of periode vrolijk. zijn de andere een dat nu werk vanouds geduurd te is werk even het veel ik ik tussen rijden aan doet gehad. Als en en hem achterop hij als weer zakken. Hij ook fijn ik laat buiten al Hij Orleans maar inmiddels weer helemaal blij heeft is

Verder klaarmaken

Georges nog St. twee “We jaar en beide doen als te hebben jong allebei Zaragon zijn keer dit volgend makkelijk genoeg paarden heel nu zijn goede gaan lekker en ze en piaffe passage. nog keer worden. gebruiken nu ervaring al klaar om moeten maken verder jaar gelopen. Zowel dan opdoen, en Het jaar New acht een verder Ik Orleans ga over.” Prix

Bron: Horses.nl