Diederik van Silfhout bovenaan met Zaragon en sterk terug met New Orleans: ‘Heel blij dat hij weer functioneert’

Ellen Liem
Diederik van Silfhout met Zaragon. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Diederik van Silfhout was met twee achtjarigen, beide Nederlands kampioen in het ZZ-Zwaar, succesvol in de Prix St. Georges. Op de K&U wedstrijd in Reuver liep Zaragon (Zoom x Just Perfect) naar de dikke score van 72,059% en de eerste plaats. Na een moeilijke periode is New Orleans (Blue Hors Farrell x Jazz) weer helemaal terug, hij scoorde bijna 70%. “Het was een lange weg maar ik ben hartstikke blij dat hij weer functioneert”, vertelt Diederik van Silfhout.


