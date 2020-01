Diederik van Silfhout en Bolle richting 74%: ‘Dit begint erop te lijken’

Met zijn nieuwe troef Pin Rock’s Foxfire Blitz (Fernet x Caritas) maakte Diederik van Silfhout vorige week een veelbelovend debuut. De Finse ruin beschikt over veel talent voor het Grand Prix-werk maar fouten stonden toen een echte topscore in de weg. Vandaag op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert vielen de stukjes al een heel stuk beter in elkaar. Dat was goed voor de fraaie score van 73,967% en de overwinning in de Grand Prix.

“Ik ben hier echt heel blij mee, dit begint erop te lijken”, vertelt Diederik van Silfhout enthousiast. “Hij was vandaag een stuk ontspannender dan vorige week in Zuidbroek. Toen hadden we echt nog dikke fouten.”

Afwerking nog beter

Het duo kreeg een hele rits hoge punten op het protocol. Onder andere voor de piaffe, passage, drafappuyementen, wissels, uitgestrekte galop en het stappen. “Bolle (de roepnaam van Pin Rock’s Foxfire Blitz omdat hij bij aankomst bij Silfhout nogal dik was, red.) heeft geen zwakke punten. Het was gewoon een goede proef alleen de afwerking moet nog wat beter.”

Kleine rotdingen

Daarmee doelt Van Silfhout op een aantal onderdelen die nog beter kunnen. “In de pirouette naar rechts schoot hij een pasje door, we hadden een klein slingertje in de zigzag en nog wat rommels. Dat zijn kleine rotdingen die eruit moeten maar daaraan kan je merken dat ik hem pas net heb.”

Vijf procent omhoog

De ruiter heeft hoge verwachtingen van de twaalfjarige ruin, die hij sinds kort rijdt voor Fiona Bigwood. “Het is echt een heel goed paard. En als hij elke week vijf procent omhoog gaat, is het goed”, vervolgt Van Silfhout lachend die vorige week ruim 68% scoorde en nu dus ruim 73%. “Bolle is een beresterk paard, kan mega passageren en blijft altijd doortrekken. Het zou fijn zijn al hij dit seizoen kan blijven.”

Ook Roerink en Minderhoud boven de 70

Net als Van Silfhout zette ook Veronique Roerink een nieuw persoonlijk record neer. Zij reed haar eigengefokte Flanell (v. Apache) naar 73,478% en daarmee de tweede plek. De derde die boven de zeventig scoorde was Hans Peter Minderhoud. Met Glock’s Casper (v. Westpoint) noteerde hij 71,033%.

Inter II voor Danielle Heijkoop

In de gecombineerde rubriek Intermédiaire A, II en Grand Prix U25 mocht Danielle Heijkoop de eerste prijs ophalen. Met Damirez (v. Sandro Hit), waarmee ze eind vorig jaar succesvol debuteerde in het voorportaal van de Grand Prix, kwam de score uit op 70,294%. Jeanine Nekeman en Vlingh (v. Flemmingh) waren de beste in de Grand Prix U25. Hun score van 68,013% betekende in dit gecombineerde klassement de tweede plek. Op drie nog een Grand Prix U25-combinatie: Mercedes Verweij en Four Seasons (v. Fürst Piccolo) met 66,154%.

Danielle Heijkoop en Sandro Hit-zoon Damirez op weg naar dik 70% in de Intermédiaire II. Foto: NHPhoto.nl Saskia Knol wint ZZ-Zwaar Saskia Knol was goed op dreef in het ZZ-Zwaar. Nadat ze vorige week met ShipFund’s Halivia (v. Chippendale) op IICH Groningen ook al goed mee reed en derde werd in de kürfinale, won ze vandaag de rubriek met 68,214%. Danielle Heijkoop moest vanavond flink aanpoten maar deed dat niet voor niets. Eerder op de avond won ze met Damirez al de Intermédiaire II ook in het ZZ-Zwaar was ze succesvol. Haar debuut met de zesjarige merrie J’Adore (v. Damon Hill) was met 67,500% goed voor de tweede plaats en vlak daarachter eindigde ze met Gullith (v. Westpoint) als derde met 67,071%. De vierde plaats was voor Iris Verheij en Epril W. (v. Wynton) met 66,714%. Lees ook: Floor van Kempen: ‘Gelukkig het goede gevoel weer terug’ Uitslag Bron: Horses.nl