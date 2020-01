Diederik van Silfhout en Impression winnen PSG-debuut: ‘Hij liep een super fijn proefje’

Na de zilveren medaille op het Nederlands kampioenschap van vorig jaar mei verscheen Impression (Blue Hors Don Schufro x Ferro) niet meer in de ring. Vandaag op IICH Groningen in Zuidbroek maakte de KWPN-hengst met Diederik van Silfhout zijn wedstrijdrentree en tevens het debuut in de Prix St. Georges. Dat had niet beter kunnen verlopen: met bijna zeventig procent (69,951%) mocht het duo voorop rijden in de ereronde.

“Het is best een pittige hal en daar werd Impression een beetje onzeker van. Dat kostte veel punten maar hij liep een super fijn proefje”, vertelt Diederik van Silfhout over zijn proef in de Eurohal. “Impression is een stuk sterker geworden en dat merkte ik vooral in het draven, de series en de pirouettes.”

Hakkel en slinger

In de fraaie proef slopen een paar fouten, die een hogere score in de weg stond. “Bij het binnenkomen trok Impression scheef en kregen we een hakkel, we hadden een slinger in het schouderbinnenwaarts en in de contragalop na de pirouette kwam Impression even op twee benen. Verder brak hij bij de overgang na het drafappuyement naar stap bijna zijn nek”, grapt Van Silfhout. “Daarin struikelde hij en toen kwamen we de bocht bijna niet meer om.”

Zo gezegd, zo gedaan

“Maar buiten de fouten was het goed en de stap was héél goed. Ik ben gewoon heel blij”, zegt Van Silfhout die de hengst sinds het NK van mei vorig jaar nu weer voor de eerste keer de ring in reed. “Met het NK en het dekseizoen had Impression het best druk en daarna hebben we rustig aan gedaan. Ondanks dat hij nu officieel zeven jaar is, is hij eigenlijk nog maar zes. Het plan was om hem in januari mee te nemen in de Lichte Tour en zo gezegd, zo gedaan.”

Carlijn Vaessen dichtst in de buurt

Dichtst in de buurt van Van Silfhout kwam Carlijn Vaessen. Zij zette met Fossbury (v. Ampère) de tweede score van 69,265% neer. Olga Boucher en Houdini la Haya (v. Krack C) volgden met 68,480% op de derde plaats. Corinda Luttjeboer noteerde met Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) het vierde resultaat van 67,206%. De top vijf werd compleet gemaakt door Marsja Dijkman en haar Fries MGPNGP Geke fan ‘e Beijemastate (v. Beart 411) met 65,931%. Vai Bruntink en de eerder door Judith Ribbels gereden Fun Fun (v. Sorento) werden bij hun debuut zesde met 65,000% en hebben daarmee ook een startplek bemachtigd voor de kür op muziek waarin de beste zes combinaties van start gaan.

Uitslag

Bron: Horses.nl