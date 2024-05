Diederik van Silfhout en nieuw talent debuteren met ZT-zege: ‘Ik zit er pas twee weken op’

pas voor Van geleden wedstrijddebuut. de eerste 11-jarige van heeft een Diederik (Bretton gelijk Woods zijn, in op II de zadel. Hoewel vandaag paard de Silfhout MC Dat was Lunteren een en x terugkeerde geslaagd 67,574%. Dat Intermédiaire de een Subtopwedstrijd kort Amerika. de ze Jetset-D) onder plaats het Silfhout met Imposant in is uit die net goed nieuw KWPN-ruin combinatie maakten

een Diederik en er leuk daar afstemmingsfoutjes hartstikke hadden oefeningen nog maar lachend. best op”, Silfhout doet paard, twee Imposant super z’n pas ongecompliceerd.” vertelt is “Ik en van zit weken hier “We wat is

wegrijden en Opstappen

ga uit en zo gefokte met dat het oog en braaf er redden. vrouwtje voor zei Tour en ik Martien mee door zag er goed. ik: naar wegrijden, zijn bleek wel Hij oefeningen filmpje Nederland een Daarop gezien Zware zitten ook bij had hem een hij wedstrijd alle kon de ik Moerkapelle maar, lukt Imposant uitgebracht de werd door opstappen daar in mij besloot eigenaresse rondsturen, “Ik der en en vandaag.” klein dat verkoop is gekomen. wel. En was op is dan te De Toen van zij me schrijven Spek Amerikaanse mee erop. breng van van

geen oor Nog scheef

heel pirouettes wat ook kijkerig. mega beetje goed, geen in Er redde het de moet Dat schoven heel houden. een piaffe zijn maar scheef. niet meer gewoon Het Silfhout over mensen en en doet balans piaffe kan Verder beetje “Hij te is helemaal passageren. vandaag over liepen ring. terras heel en stoelen is zette paard.” oor karakter. makkelijk debuut wel hij hij bij het Dat eerste de een hij De en kwijt. tweede was er lekker bleek in zegt raakte nog series ritme piafferen Daarin het leren hij een zich de ook

programma Serieus

aan. WK-selectie er beetje NK Vervolgens eerste voor op krijgt voorbij en Dressuur. kan Silfhout Prix-debuut de goed drukte Grand Van Dan vast weekend drukke heeft “Imposant Imposant Voor met agenda CDI rijdt programma. rust US. weer gelopen serieus breken mee.” daarna het even een en Hij tijden internationale een mij nu alle drie paarden het als hij waaronder de op dit Dante volgt en Exloo, staat

Bron: Horses.nl