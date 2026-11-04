Diederik van Silfhout en O’Toto winnen Lichte Tour-debuut: ‘Hij begint echt een volwassen paard te worden’

Ellen Liem
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Diederik van Silfhout en O’Toto winnen Lichte Tour-debuut: ‘Hij begint echt een volwassen paard te worden’ featured image
O'Toto van de Wimhof (v. Toto jr) met Diederik van Silfhout Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ellen Liem

O’Toto van de Wimphof (Toto jr x Riccione) sloot zijn succesvolle periode in het ZZ-Zwaar afgelopen mei af op het NK Dressuur en daarna liep hij op het WK Jonge Dressuurpaarden. Vervolgens kreeg de zevenjarige KWPN-hengst een wedstrijdpauze en nu is hij sterk terug. Op de Subtopwedstrijd in Voorthuizen liep hij vandaag met Diederik van Silfhout in zijn eerste Prix St. Georges-proef naar de fraaie score van 71,471% en daarmee de eerste plaats.


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