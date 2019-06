Diederik van Silfhout heeft er een GP-paard bij: dik 70% bij debuut

Met net een succesvol NK Dressuur achter de rug - goud in de Lichte Tour met Fine Surprice (v. Fiorano), zilver in het ZZ-Zwaar met Impression (v. Don Schufro) en vijfde in de Zware Tour met Expression (v. Vivaldi) - heeft Diederik van Silfhout nu alweer zijn volgende succes te pakken. Op de Subtopwedstrijd in Houten debuteerde hij vandaag met Etoile Riche D'apardi (Sir Oldenburg x Lancet) in de Grand Prix en sloot dat af met de winnende score van 70,65%.

Diederik van Silfhout maakte begin dit jaar zijn wedstrijddebuut met Etoile Riche D’apardi en reed toen twee wedstrijden in de Intermédiaire II. Dat was een keer goed voor dik 74 en een keer voor bijna 70 procent. “Daarna hebben we hem thuis gehouden om de boel een beetje beter voor elkaar te hebben. Maar je moet een keer de ring in en dit was een goed moment. Ik ben hier héél blij mee”, vertelt Van Silfhout enthousiast.

Beetje groenig

Het fraaie resultaat werd nog wat gedrukt door een paar fouten. “Het achterwaarts en de wissel tussen de pirouettes waren niet mooi en bij het aangalopperen schoot Etoile een pas naar voren. Dat waren onvoldoendes. Maar hij heeft een extreme piaffe en passage en doet super mooie wissels, pirouettes en kan goed stappen. Het is allemaal nog een beetje groenig maar de potentie is er en er kan zeker nog heel veel bij.”

Ook internationaal

“De bedoeling is om hem nu een beetje door te starten”, zegt Van Silfhout over zijn planning met Etoile Riche D’apardi. “Eerst nog een paar keer nationaal en daarna kan hij ook internationaal mee. Etoile is een paard dat super goed kan scoren als het straks voor elkaar is.”

Goede erbij

Van Silfhout rijdt Etoile voor eigenaren maar het lijkt er op dat hij voorlopig kan blijven beschikken over de tienjarige ruin. “Hij is in principe te koop maar hoeft zeker niet weg. Als het goed gaat willen ze hem aanhouden. Dat is natuurlijk super, zeker met zo een. Hij kan echt stoer lopen en heeft alles in huis. Het is fijn om zo’n paard een keer verder door te kunnen rijden en dat ik daarmee een goede erbij heb.”

Tucker en Van den Broek

Ook Tristan Tucker kan tevreden zijn. Met Zephir (v. Sunny Boy) noteerde hij 70,11% en eindigde daarmee als tweede. Sylvia van den Broek debuteerde met Selevia’s Champion (v. Tuschinski) in de Intermédiaire II en behaalde met 67,72% ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. In het gecombineerde klassement betekende deze score de derde plaats.

Bron: Horses.nl