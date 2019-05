Diederik van Silfhout knalt naar 74%: ‘Fine Surprice heeft zich super ontwikkeld’

Diederik van Silfhout schreef met Fine Surprice (Fiorano x Lemon Park) gisteren op de eerste dag van de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten met 72,79% de Prix St. Georges op zijn naam. Vandaag toonde het duo opnieuw een fraaie proef die werd beloond met de topscore van 74,19%. Daarmee wonnen ze overtuigend de Intermédiaire I.

Houten is voor Diederik van Silfhout en Fine Surprice pas de tweede wedstrijd samen. “Ik heb haar eerder dit jaar een keer in de Prix St. Georges gereden maar toen had ik haar eigenlijk pas heel kort en hadden we een paar foutjes in de proef. Ze heeft zich sinds die tijd echt super goed ontwikkeld”, vertelt Van Silfhout enthousiast.

Niet merrie achtig

“In de Prix St. Georges hadden we gisteren een paar kleine dingetjes. Vandaag in de Inter I was één pirouette iets te snel gedraaid en bij de achterwaarts gingen bij het busje langs de ring de ruitenwissers aan en keek ze even opzij. Maar het is een super fijn paard en helemaal niet merrie achtig”, vervolgt Van Silhout lachend die eigenlijk nooit merries onder het zadel heeft. “Het waaide en het was gek weer maar ze doet gewoon haar werk.”

Overstap Zware Tour

Fine Surprice is inmiddels een heel eind klaar voor de Zware Tour. Of het duo daarin ook gaat uitkomen is afwachten want Van Silfhout rijdt de tienjarige merrie met oog op de verkoop. “Ik twijfelde nog even om haar in Houten in de Inter II te starten maar dat kwam net iets te vroeg. Ze doet al heel mooi piaffe en passage alleen de piaffe is nu nog een beetje ver naar voren. Ik weet niet hoe lang ze er nog is maar anders gaan we binnenkort zeker over.”

Filion opnieuw tweede

Net als Van Silfhout met Fine Surprice reed ook Dominique Filion met Winters Diego (v. Flemmingh) voor het eerst de Intermédiaire I. Daarin noteerden ze 71,91% en mochten ze net als gisteren in de Prix St. Georges de tweede prijs ophalen. Ook Petra van Esch behaalde een 70 procent plus-score. Zij reed de thuisgefokte Fifty Fifty (v. Florencio) met 70,74% naar de derde plek. Febe van Zwambagt en Virbac Fritz (v. Florencio) werden vierde met 69,49%, gevolgd door Joyce van Schaick en Glendale (v. Ampère) met 68,24%.

* Meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl