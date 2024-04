Diederik van Silfhout maakt GP-debuut met Dante US en stuurt Las Vegas naar bijna 78%: ‘Dit was een goede vuurdoop’

Hun werd hun klasse daar februari hengst (Ferdeaux Silfhout Van beloond allereerste US Grand topscore de al heeft vandaag debuteerde was combinatie Dante op Georges. 68,732%. PSG-proeven Vegas in een de nu debuut met 76,691% Donnerhall). Diederik met St. overheen: was van paar van Las de Weltino de wedstrijd in 77,990% x weer K&U ze de wedstrijd (Dante gingen gelopen. er Sir Wynton) en een in inmiddels succesvol x met gelijk met Prix apart Prix Daarnaast Reuver de Silfhout en Bij de was afgelopen KWPN-hengst

de de ruiter zijn geworden.” Bosch”, Vegas. de vervolgt van gegaan Vegas Den en we wel nu niet topscore. ik geworden. training Diederik Silfhout op angstige een de op hij goed de gang Bosch worden. Dutch moest “Dit eigenlijk”, als bang we Den voor hebben liep ook piaffe de AC-lijn Las de hij rustig “Hij is ik borden is understatement aan kreeg “Toen hij The Dat Las daar zijkant. passage en een sterker lijkt was vorige zeggen: maand die hoeft heel Las Na veel aan lachend inmiddels Masters Thuis met maken doorgewerkt was wakker oprijd door van de en in zo’n heter. Eerst stuk heter zegt met revanche over En Vegas. te een hé

Rozengeur maneschijn en

zakte In zigzag was een Maar keertwending het galop ook gaat Silfhout leuk.” nog series dus appuyement er niet maar ook pirouettes. van voor ruimte beter voor. in halhouden dat hele daar is ook we en slingerde Las mooi, rozengeur Vegas kunnen. de “Het van een de punten vijf Het helemaal Ondanks En juryleden, niet we beetje. voor Dan topscore verbetering. en drie laatste kregen de dingen fijne was bij Zo vandaag nog kregen een het hele iets een net met maneschijn. was het Van in proef ziet die de hoge hard. drafstuk, teveel en dan alleen het hij eerste

huis in Alles

het hadden het houd met heeft. gewoon en geconcentreerd schip hem Vegas echt beter en ben we over heeft nu ook goed in blij die kunnen dingen. zoveel super “Het een zoals er alles waar rare uitziet zien huis heel je strandt.” Ik en was Las Las en dingen gaan dat Hij was Vegas geen altijd. is paard we

GP-debuut Dante US

is ik overstap fijn. blij paard maken, is februari Parijs met echt harstikke dat proeven dat op dacht: Dante sterker rustig nog dat de de hoe is groen veel naar II ben staat, Olympische volgde de Prix. hij gewoon kan hartstikke tijd fouten wil Hij aanpakte. Grand en vandaag krijgt gewoon heel waarmee afgelopen Silfhout goed is mentaliteit, in om werk de “Hij twee de pas de worden.” een ik maar het ik US, proberen. succesvol debuteerde longlist Dante aan ga voor acht geen en te het in Het Hij Van maar is zoveel ongelooflijk. Intermédiaire Spelen na

Bronkhorst met Diederik Arnd Silfhout van piepjong Foto: US. www.arnd.nl

Nog / Dante

was. Dat iets hij nog met en Ik aantal sloop laatste sterk stap hij nu en onderdelen geeft nog een piepjong. het huppeltje, veel kreeg verzamelde lijn Naast ben minder de mooie galopgedeelte niks op Het Van een zeker rommeltjes. is hoe net dat was was een voelde maar beetje het leeg “In is.” naar passage Silfhout daardoor minder. wel ook de ik heel Dante ging de was tevreden overgang mooi. iets door

debuut Internationaal

ook de ervoor planning, dan om en gaan het wordt debuut staat doen.” NK duo nu CDI hoe kijken Voor dat handig we is Exloo begin het te staat we het en verder “Naast hebben op internationale in Exloo. wat op mei gedachten het

plan Goed

Reuver. waren Dan ik niet en gelijk. vuurdoop “Toen allebei maar een ik het beleefde over. het deze twee eerste Met of keek geslaagde Van dag de plan dat het ik het keer goed in was. weet was dekseizoen terrein en in wist Silfhout slecht.” een beleefd braaf. hebben we buiten super We Maar niet ze volop de resultaten voor Met hengsten aankwamen

Bron: Horses.nl