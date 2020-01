Diederik van Silfhout 1, 2 én 3: ‘De dag begon echt verkeerd’

Diederik van Silfhout is vandaag sterk begonnen aan de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert. Hij bezette in de Prix St. Georges de volledige top drie: de KWPN-hengst Impression (Don Schufro x Ferro) won de rubriek met 71,324%, Lord Nunes (Lord Loxley x Jazz) liep naar de tweede score van 68,676% en Hummer H-S (Bodinus x Galant) werd derde met 68,162%.

“Ik was zelf nog niet helemaal blij”, vertelt Diederik van Silfhout. “Lord Nunes voelde niet helemaal fit en we hadden een paar fouten. Maar oké, dat kan een keer gebeuren. Met Hummer ben ik super blij. Hij heeft heel veel voortgang geboekt en liep een foutloze proef. Maar met hem vielen de punten een beetje tegen.”

Kritisch blijven

Over het optreden van Impression is Van Silfhout wel tevreden. De KWPN-hengst liep vorige week in Zuidbroek bij zijn debuut in de Prix St. Georges naar een dubbele overwinning. “Impression was nu veel beter dan in Zuidbroek. Ik moet natuurlijk kritisch blijven en het kan altijd beter. Maar ik ben hartstikke tevreden.”

Wagen gesneuveld

Ondanks deze fraaie resultaten kijkt Van Silhout met gemengde gevoelens terug op de dag. “Het begon al verkeerd. De wagen sneuvelde en toen moesten we weer terug naar huis en alles omladen. Dat schoot niet op maar gelukkig is het uiteindelijk allemaal goedgekomen”, zegt Van Silfhout lachend. “Alles bij elkaar was het nog niet zo’n slechte dag.”

Mark van de Donk volgt

Mark van de Donk volgde op de vierde plek. Hij reed Serverius Don Remo (v. San Remo) naar 66,69%. Twee combinaties noteerden exact dezelfde score score van 66,32%. Dat waren Marc-Peter Spahn met zijn Fries Jeroen Poll (v. Anders 451) en Stephanie Berends met Giorgio (v. Bordeaux). Na toepassing van de ex aequo-regeling werd Spahn vijfde en Berends zesde.

Diederik van Silfhout bezette met de eerste, tweede en derde plek de hele top drie maar hoefde niet alleen op het podium te staan. Mede-organisator van het concours Lineke Meursing wilde de grootverdiener wel vergezellen op het schavot. Foto: L&R Horse Events

Jeugd: Kimberly Pap oppermachtig

In de gecombineerde individuele proef voor young riders en junioren was Kimberly Pap met afstand de beste. Met Vloet Victory (v. Jazz) zette ze 73,529% op de borden en daarmee was het duo de enige met een score boven de zeventig procent. Kristy de Roo kwam het dichtst in de buurt. Haar proef met Supério (v. Sorento) leverde met 68,897% de tweede plaats op. De Franse amazone Sophie Marchandeau, pupil van Patrick van der Meer, reed Fellow Rules (v. Sandreo) naar de derde score van 67,647%. Fleur Prinsen was de beste junior. Haar proef met Fame (v. San Amour) werd beloond met 67,647% en dat betekende in dit combineerde klassement de vierde prijs. Young rider Elles van Asseldonk en Electro (v. Rousseau) maakten de top vijf compleet met 65,956%.

Podium junioren en young riders. Foto: L&R Horse Events

