Diederik van Silfhout scoort met nieuwe troef: ‘Gelijk fanatiek en niet half’

Diederik van Silfhout heeft sinds kort de beschikking over VMF Chardonnay (Westpoint x Wellington) die eerder in de Grand Prix werd uitgebracht door Stephanie de Frel. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten ging Van Silfhout met de merrie de eerste keer de ring in en dat pakte goed uit. Het duo scoorde 71,25% in de Intermédiaire II en won daarmee de gecombineerde rubriek Zware Tour.

Diederik van Silfhout heeft Chardonnay sinds zes weken op stal staan. “Ze heeft natuurlijk al Grand Prix gelopen en we gaan kijken of ze echt goed genoeg is voor het laatste stukje”, legt Van Silfhout uit.

Kijken hoe het loopt

Hij is blij met de twaalfjarige merrie. “Ze heeft heel veel kwaliteit en is in een paar weken al veel vooruit gegaan. We gaan voorlopig lekker starten en dan kijken hoe het loopt. Chardonnay is een ijverige merrie met een super instelling in de ring. Het is een fijn beest, ik ben er heel blij mee.”

Beginnersrommeltjes

Ook over het wedstrijddebuut is Van Silfhout goed te spreken. “Ze liep goede piaffe, passage en wisselseries maar we hadden ook nog wat beginnersrommeltjes zoals de overgang van galop naar draf en de wissel na de uitgestrekte galop. Dat kostte punten dus er kan nog zat bij.”

Overstap Grand Prix

De overstap naar de koningsklasse staat ook al gepland. Dat wordt morgen op deze tweedaagse Subtopwedstrijd in Houten waar de Grand Prix voor kadervorming telt. “Gelijk fanatiek en niet half”, zegt Van Silfhout lachend.

Hoogste GP-score voor Tommie Visser

Tommie Visser zette het beste Grand Prix-resultaat neer. Hij reed Chuppy Checker CL (v. Osmium) naar 70,87%. Dat betekende in het gecombineerde klassement Zware Tour de tweede plaats. Dominique Filion mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Zij bracht Aventador (v. Alabaster) vandaag voor de tweede keer uit in de Intermédiaire II. Bij hun debuut van ruim een half jaar geleden op dit niveau behaalden ze al ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. Vandaag scherpten ze met 68,97% hun persoonlijk record flink aan. De Grand Prix van Jonna Schelstraete en Cupido (v. Tuschinski) was goed voor 65,60%. De Japanse ruiter Ryunosuke Kuroda behaalde met Rostropowitsch (v. Rockwell) 65,22% in de Grand Prix en maakte daarmee de top vijf compleet.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl