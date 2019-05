Diederik van Silfhout: ‘Tachtig is altijd lekker toch?’

80,375%. Dat is het prachtige resultaat dat Diederik van Silfhout vandaag bij zijn kürdebuut met Fine Surprice (Fiorano x Lemon Park) neerzette. Met die score won het duo op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten ruimschoots de Lichte Tour kür. En zo mochten ze na de overwinningen in Prix St. Georges (72,79%) en de Intermédiaire I (74,19%) nu voor de derde keer voorop rijden in de ereronde.

“Fine Surprice was vandaag ook weer lief”, looft Diederik van Silfhout de merrie. “Ze is heet zat maar ook heel nuchter. Echt een fijn paard. En ik bedacht me dat ook onder haar vorige ruiter nog nooit eerder een kür had gelopen.”

Achten en negens

Op de fraaie cijferlijst verschenen onder andere achten voor de stap en de pirouettes en negens voor de wissels. “Dan gaat het hard. Het was ook écht een goede proef”, zegt Van Silfhout die terecht blij is met zijn score. “Jazeker, tachtig is altijd lekker toch? Alleen het binnenkomen was misschien niet helemaal mooi. Daarbij ging ze één pasje opzij maar dat was het dan ook.”

Niet geoefend

Van Silfhout reed de kür waarmee hij eerder met Expression kampioen werd in de Lichte Tour maar had die met Fine Surprice vooraf niet geoefend. “Ik weet niet waarom maar ik heb er een hekel aan om thuis een kür te oefenen. En zo lukt het ook”, zegt hij lachend. “Ik kijk thuis even de video, luister de muziek en dan zie ik of het past. En het paste goed.”

NK Dressuur

Met de in Houten behaalde scores is de combinatie een serieuze kandidaat voor een podiumplek straks op het NK Dressuur. “Toevallig heb ik me nét opgegeven. De eigenaar vindt het leuk en ik ben er dan toch met Expression en Impression.” Dat betekent dat de ruiter over twee weken in Ermelo in drie klassen van start gaat: met Impression (v. Don Schufro) in het ZZ-Zwaar, met Fine Surprice in de Lichte Tour en met zijn kaderpaard Expression (v. Vivaldi) in de Grand Prix.

Filion grossiert in rode linten

Ook Dominique Filion kan tevreden terugkijken op het meerdaagse concours. Met Winters Diego (v. Flemmingh) werd ze zowel in de Prix St. Georges als in de Intermédiaire I tweede en ook het kürdebuut sloten ze af met een tweede plek. Hierin behaalde het duo 76,938%. Febe van Zwambagt mocht zowel de derde als de vierde prijs ophalen. Haar kür met Virbac Fritz (v. Florencio) was goed voor 75% en Fyeo (v. United) liep naar 74%.

* Meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl