Diederik van Silfhout wint GP-debuut met Impression: ‘Over een of twee jaar is het écht af’

koningsklasse met succes: trainingsrondje maart na de de niet Van Lunteren ander winnend van met (Don afgelopen de KWPN-hengst hij Subtopwedstrijd (Dream terrein dat Johnson) ze maken debuteerde 68,529%. de wonnen score ruiter, En Ferro) Impression de I’m a de succes van overstap te Dreamboy II te naar Silfhout Prix. in de een met Nadat plan was rubriek. 70,815% was besloot Dat met Silfhout won was de in het vandaag op de Intermédiaire geslaagd de maken. voorsprong x het in niet II, Boy van Intermédiaire enige op x debuut met fraaie Grand voor hij Schufro met Diederik Maar

starten. plan een Grand op ik en terrein nog van met legt pakte daar de ik het Het zondag keer Maar Prix-proef fijn Inter oefenen uit. moet Grand te was paar week dacht en toch ik: om Silfhout komen”, van besloten II Afgelopen ander om Diederik Prix we Toen aan doorrijden ik Impression een er te beetje Impression van het aan. gaan wel. gingen van was starten. zo een de “Eigenlijk kan toen heb

Beginners-dingen

iets een nog voor nog de “Er teveel, zijn piaffe en beter zat Het ging hij door moet. allemaal piaffe moeten 70% een genoeg lijn pasje het galopgedeelte te Impression het houden half dus met daar goed. slingertje ritme kan uit het in fouten in. laatste binnenkomen hadden het maar heel de ver die hele maar verbetering. wel meer achterwaarts de ruiter de kleine alleen Bij op is Maar bij te geen passage in ging wat nog een duo en pas de over gelijk elkaar, Daarnaast grote mag was beetje ruimte heel stond overgangen fijn en heen was We een draaide debuut tweede pirouette zat ziet mooier. beginners-dingen de lossen.” Impression

haast Geen

Wat pas betreft duurt de haast. mentaliteit écht ik ben als we vervolgt het af ik van de denk er ring. een en eigenlijk krijgen. heeft jaar Het is. jaar voor het is misschien “Ik hij sterker Van hebben voordat het blij moet Maar fijn in begint.” twee Prix-oefeningen Impression één niet nog ook Impression huis. en wil Silfhout Heel mee worden dat lachend. de talent voor zo ervaring verwend”, hartstikke en goede minder ben en “Eigenlijk of geen negen Grand

later Lekker voor

kwaliteit heeft een zijn de Eigenlijk is Lichte op”, de heet stal. teveel ik rust Prix.” over en geleidelijk nooit de Hij hij jaar met heel I’m Het “Eerder later, hebben Dreamboy a een een blij en over ik met paar kregen Van heel denk wel II daarvoor wedstrijd lekker wachten Hij zegt keer a meer kan we heel mooi een bleef voor dat veel Van er in. inmiddels beetje iets in “We heeft lopen tijd. Maar negenjarige hem. en in goede stopt fouten. de kost gelopen. was naar en Tour Silfhout is Silfhout. hij kant hij het keer tevreden. binnenkort Dreamboy had Inter ring op was Dan hetigheid nooit paar dat meer zat Grand Boy-zoon de Ook vandaag gestart, weg. maar gaat een Hij Dream veel zat I’m nog

