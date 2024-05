Diederik van Silfhout wint ook LT-titel: ‘Las Vegas was vandaag echt scherp’

Met een puntenverschil van slechts 0,6% heeft Diederik van Silfhout met Las Vegas (v. Ferdeaux) de KNHS-titel in de Lichte Tour gewonnen voor Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 (v. Glamourdale). Van Silfhout kwam op een totaal van 149,857 (72,157%+77,7%), Van der Putten op 149,253 (72,745%+76,508%). Hans Peter Minderhoud won gisteren het eerste onderdeel, maar vandaag had Glock's Massimo (v. Toto jr) te kampen met spanning waardoor hij wegzakte in het klassement naar de zesde plaats.

“Gisteren was ik niet helemaal tevreden. Las Vegas liep eigenlijk wel een goede proef, maar er zaten teveel slordigheidjes in en hij was net niet helemaal scherp genoeg. Dat deed hij er vandaag dubbel en dwars bij dus ik ben helemaal gelukkig. In de kür was hij echt scherp, de pirouettes waren mooi klein, hij draafde goed, de wissels waren mooi en hij was mooi ontspannen in het stappen. Ik heb eigenlijk niet veel meer te wensen op dit moment”, vertelt Diederik van Silfhout. De ruiter uit Lunteren neemt beide KNHS-subtoptitels mee naar huis, gisteren won hij ook al het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar met New Orleans.

Van der Putten tweemaal tweede

Marieke van der Putten leverde een zeer constante prestatie. Zij werd met de Glamourdale-zoon in beide onderdelen tweede, in de Prix St. Georges met 72,745% en in de kür met 76,508%. Dat was goed voor de zilveren medaille in het kampioenschap.

Constante prestatie

Hoewel Thalia Rockx in beide onderdelen buiten de top drie eindigde, leverde ook zij een constante prestatie. In de Prix St. Georges noteerde de amazone met de thuisgefokte merrie Koko Jr de la Fazenda (v. Glock’s Toto Jr) de vijfde score van 71,912%, in de kür op muziek dansten ze met 74,792% naar de vierde plek waarna de amazone de derde trede van het podium mocht beklimmen.

Uitslag kampioenschap

Uitslag kür

Bron: Horses.nl/ NK-dressuur