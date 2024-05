Dieltjens Belgisch kampioen children, Theeuwes wint bij pony’s

Op het Belgisch Kampioenschap zijn gisteren de eerste twee kampioenen gehuldigd. Bij de children stuurde de dertienjarige Evelyne Dieltjens Lord Lucardi naar de titel. Bij de pony's werd Helena Theeuwes als kampioen gehuldigd. Voor beide amazones is het hun eerste nationale titel.

Bij de pony’s zette Theeuwes met Matteo 5 een score van 75,060% neer in de afsluitende Kür op muziek. “Heel leuk, ik had dat nooit verwacht om Belgisch kampioen te worden”, reageert de amazone. “Ik had een goed gevoel na de kür. Ook de andere dagen had ik na het rijden een heel goed gevoel. Ik hoop zo door te kunnen blijven doen en dan hopelijk naar het EK.” Het zou voor de amazone haar eerste EK worden.

Top drie

Het zilver ging naar Alexine Herweyers. Met de schimmel LeSch La Perla reed ze een score van 73,480% bij elkaar. Féline Verreet-de Booij en PAV Nikkei wonnen met een score van 72,760% het brons.

Goud voor Dieltjens

Children-kampioene Evelyne Dieltjens rijdt Lord Lucardi pas sinds een korte periode. “Ik rijd Lord Lucardi nog niet zo lang, pas sinds februari. En ik heb hem ingepikt van mijn moeder”, vertelt ze lachend. Op het Belgisch Kampioenschap reed ze hem naar 75,625%, waarmee ze zich vier procent los reed van de nummer twee. “Ik had wat kleine foutjes gemaakt waarvan ik wel baalde, maar ik heb mij gelukkig herpakt en goed verder kunnen rijden.”

Zilver en brons

Charlott Blevi won met Junior Hit zilver, zij behaalde een score van 71,908%. Qi Ryckalts en Vaviva BL wonnen met 68,509% brons.

Bron: Persbericht