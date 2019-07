Dik 70% voor Marijnissen in Zeelandse GP: ‘Ik heb de smaak te pakken’

Nadat Sander Marijnissen vorige maand na een pauze van acht jaar een winnend rentree in de Grand Prix maakte en vlak daarna met ruim 68% ook al een keer tweede werd, heeft hij zaterdag op Outdoor Zeeland opnieuw een overwinning op zijn naam gezet. Marijnissen kreeg 70,109% voor zijn proef met DSM Cool 2 Johnson (Johnson x Balzflug) en heeft naar eigen zeggen de smaak helemaal weer te pakken.

“Het gaat hartstikke lekker”, steekt Sander Marijnissen enthousiast van wal. “Ik heb zoveel achten op de lijst. Voor de piaffe, voor de passage en voor de overgangen daartussen en dat zijn echt allemaal belangrijke punten. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee.”

‘Een genot om naar te kijken’

“Er zaten wel een paar slingertjes in, maar ook echt veel goede dingen en ik heb heel leuk jurycommentaar gekregen”, vertelt Marijnissen trots verder. “Op mijn protocol stond al ‘wauw wat een power’, ‘wat een krachtig paard’ en ‘wat een souplesse’, maar na afloop kwam de jury ook nog speciaal naar me toe ook om te zeggen dat het echt een paard voor het internationale werk en dat het een genot is om te kijken naar de proef.”

Verbeterpuntjes

Marijnissen is weliswaar helemaal in zijn nopjes, maar is tegelijk ook heel nuchter over zijn eigen optreden. “De zigzag in galop, die kan ik voor een 7,5 of een acht, maar vandaag reed ik echt een slordige eerste wissel en ja dan staat er een vijf, dat is natuurlijk zonde”, aldus de ruiter. “En het halthouden en achterwaarts dat ging ook niet zoals we kunnen, dat zijn van die stomme dingetjes, dat ligt echt aan mijzelf, dat is niet nodig.”

Special

Vorige maand liet Marijnissen al weten ook zeker wel weer internationale ambities te hebben nu hij op dit niveau terug is in de ring. Het optreden van vandaag en het jurycommentaar wakkert deze ambitie natuurlijk nog meer aan en als voorbereiding daarop kan Marijnissen morgen vast een keert de Special rijden. “Ik denk dat de Special hem echt goed ligt”, blikt Marijnissen vooruit. “Het is ook een leuke proef om te rijden en hij kan heel goed uitstrekken en weer verzamelen, dus ik ben benieuwd morgen.”

Bron: Horses.nl