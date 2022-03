Dik 76% voor Grand Prix-debuut Quel Filou en Anna Zibrandtsen

Op een nationale wedstrijd in Denemarken heeft Quel Filou (Quaterback x Stedinger) afgelopen zondag zijn debuut in de Grand Prix gemaakt. De inmiddels elfjarige ruin, die als driejarige op de PSI-veiling werd verkocht voor een miljoen euro en op het WK voor jonge paarden zilver en brons won, scoorde bij zijn debuut in de koningsklasse onder Anna Zibrandtsen de fraaie score van 76,600%.

Daarmee is de Deense amazone Anna Zibrandtsen, die met de KWPN-hengst Arlando (Paddox x Mytens XX) onder andere deelnam aan het EK in Gothenburg, weer terug op het het hoogste niveau.

WK-zilver en brons

Op de PSI-veiling van 2014 werd Quel Filou verkocht aan Dressage Grand Ducal in Luxemburg. Onder Sascha Schulz won Quel Filou wereldzilver bij de vijfjarigen. Later verhuisde de ruin naar Andreas Helgstrand en nam toenmalige stalruiter Severo Jurado Lopez de teugels over. Zij wonnen op het WK van 2017 brons bij de zesjarigen. De opvallende Quaterback-zoon was toen al verkocht aan Zibrandtsen maar zij liet haar nieuwe aanwinst nog rijden door Lopez.

Nog niet internationaal

Zibrandtsen bracht Quel Filou tot nu toe nog weinig uit in de sport. In 2018 maakte het duo het nationale debuut in de Prix St. Georges. Toen wonnen ze met 74,231%. Internationaal kwam de combinatie nog niet aan de start.

Uitslag

