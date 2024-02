Dik 79% voor tweede Grand Prix Dufour en Vividus

Cathrine Laudrup-Dufour heeft gisteren haar tweede Grand Prix gereden met de negenjarige Vividus QRE (Zaladin MI x Don Charly). De Deense stuurde de Zweeds-gefokte ruin op de Solrød Rideklub naar 79,3% en dat leverde haar de eerste prijs op.

“Dit was onze eerste proef zonder zweepje en hij heeft het perfect gedaan”, reageert Laudrup-Dufour enthousiast. Eén van de hoogtepunten van de proef was de pirouette naar rechts, waarvoor een negen op het protocol verscheen.

Vividus

De familie Zinglersen schafte Vividus in november 2021 voor Laudrup-Dufour aan. In 2022 bracht de amazone de ruin voor het eerst internationaal aan de start. Op CDI Aarhus werden ze derde in de Prix St. Georges (71,647%) en vierde in de Intermédiaire I (70%). Vorig jaar volgde het nationale debuut op het hoogste niveau.

