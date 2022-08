Dimaggio-zoon Da Costa wint Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie Verden

De in Hannover en Westfalen goedgekeurde hengst Da Costa (Dimaggio x Coriander) heeft op het Verdener Championat de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie gewonnen. Met Janina Tietze in het zadel scoorde de hengst, in het voorjaar van 2018 de topper van de sporttest in München-Riem, 73,220%. Na een tweede plaats op de kwalificatie in Elmlohe een kleine week geleden, was het ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal in Frankfurt nu dus wel voor Da Costa.

Da Costa werd in 2015 op de Westfaalse keuring voor 90.000 euro aangeschaft door Landgestüt Celle en was in 2018 de meest opvallende hengst op de sporttest in München-Riem. Sinds vorig jaar brengt zijn amazone hem op nationaal Lichte Tour-niveau uit. In Verden overtuigde hij met mooie cijfers voor de draf- en galopverruimingen die meerdere 8,5-en en zelfs een negen opleverden. Er werden onvoldoendes genoteerd voor de serie om de drie en de laatste AC-lijn.

De tweede plaats in de kwalificatieproef was voor Lukas Fischer en Querida Mia (Quotenkönig x Ravallo). Zij behaalden 72,610%.

