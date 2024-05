Dina van Persie naar winst in kleine finale pony’s in Ermelo

De kleine finale van het NK dressuur bij de pony's is vanmiddag gewonnen door Dina van Persie. Met de twaalfjarige Greenfield Proud behaalde de amazone 67,568% en liet daarmee Jolien Duijts met de 14-jarige Den Ostrik's Macho (66,937%) achter zich. Nika Verbeek en de 17-jarige Brasil behaalden 66.892% en eindigden als derde.

Dit tweede onderdeel van de pony’s was de troostronde voor de combinaties die gisteren in het eerste onderdeel de bovenste acht niet hadden gehaald. Dina van Persie eindigde gisteren als elfde en verbeterde haar resultaat nu naar de koppositie in de kleine finale.

Ruim vijf procent verschil

De juryleden waren het niet helemaal met elkaar eens. Met ruim 5 procent verschil eindigde Dina van Persie bij Cindy Heijligers als eerste en bij Jolanda de Nekker als vierde. Nika Verbeek stond bij Karin Retera en Jolanda de Nekker bovenaan en bij Cindy Heijligers als vijfde.

Bron: Horses.nl