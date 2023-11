Dinja van Liere dik bovenaan bij PSG-debuut: ‘Lowlands pakt alles heel makkelijk op’

naar Lowlands in de succes Liere ZZ-Zwaar. x periode in van verder met afgelopen met 71,912% sloten gaat korte Boxtel Prix Die Lichte Bij vandaag en zevenjarige Donnerball) NK uiterst bij beleefden de de goedgekeurde succesvolle een Nu ze op hengst OLD af debuut Dressuur. zilveren in reed overwinning. het het Tour. (Millenium het St. medaille afgetekende maar mei tijd Subtopwedstrijd het in KWPN Dinja een het moeiteloos de Liere Georges op Van

goed. hartstikke hadden En heel ging eigenlijk dingetjes.” waardoor wissel goed scheef. en van waren hier enthousiast. een maar de mooi in stelen. We een slingertje. Zo iets mee de wissels het me de goed super vertelt hij serie inzet vijfde daar de Lowlands van “We en ging was maar eerste van super die vier minder “Ik bij best”, hinnikte wilde ben deed maar Liere was. dat nog hadden hij vier blij geen Dinja soort een Dat beetje die de zijn fouten grote mooi er om wissel pirouette

Overal af zo op

mee mee blij ik ik te gehad Hem vakantie keertje Spring amazone heel NK hoef is hengst best. dacht: hij instelling altijd en hij tegenovergestelde het hem Na met en hij te fijn Iron tijdje om het nemen. veel kijkerig het leuk nemen is de van best heeft wel van dat vrolijk is loopt af. Verder kan Lowlands weten om eigenaar is en rijden ik altijd wel meenemen. De een doet ook de fijn, Farm. paard loopt doet.” een niet zo van te te een maar overal heel op z’n “Lowlands absoluut

Tegenaan kletsen

kan losrijden blijft gezellig Maar heel merrie “Hij want lief.” Bij bij van dat en om Er liep Liere wel gaat hebben goed ik Van daar hengst. een de heel leuk. het lachen die met altijd het kletsen. hij Lowlands ‘ie heel vond vond tegenaan moest Lowlands losrijden. Dan

Doorstart

ze Subtop-paarden. Lowlands flink Vita ze dit naast eveneens met seizoen ze Zo een Van Lowlands hengstencompetitie doorstart natuurlijk Zware makkelijk Vaderland overstap een op.” kort Lusso, van alles van zoon maken. Vitalis, maar stel heeft en Tour. sinds naar in Liere maakte (v. di de leuk de Tour heeft die heeft de allemaal momenteel pakt Vitalis) hij ervaring heel “Heel dat wel Lichte de

jongere paarden voor Ervaring

blij op geval en doen. meer in ieder voor is ga er rijden “Ik Jumping Lowlands dat want voor te denk dat Amsterdam jongere met Vaderland Heel de is proef geschrapt. gelegenheid voor en indoorkampioenschap de is is.” jammer Amsterdam de Hele Van geen op super om kür voor plannen ook. seizoen de nog Jumping in Liere met Amsterdam ervaring Maar helaas voor één Subtop concrete ik dat paarden nog dit Lichte de heeft een Tour selecties ik Er ben niet.

Nieuwe wintercompetitie

vandaag om ergens Klavertje competitie als “Super van aan de Subtopwedstrijd heel Vier. Vier is competitie anders het selectie deze voor wedstrijd ook Ik organiseert. Boxtel mee doen.” gold geldt. te in het voor De niet leuk tevens Klavertje Dat een nieuwe zo’n vind losse maar organisator dat alleen wintercompetitie

van onze dinsdag vandaag aanstaande Alle uitslagen in zijn te rubriek Alle vinden Subtopuitslagen.

Bron: Horses.nl