Dinja van Liere en Haute Couture weer de goede vorm te pakken

Op verschillende locaties vonden dit weekend de derde en laatste selectiewedstrijden plaats voor het NK Subtop. In Rijen schreef Dinja van Liere zondag met overmacht de selectie voor het ZZ-Zwaar op haar naam. Met Haute Couture (v. Connaisseur) won ze met 71,93%. Meet Duval's Sir Rollo (v. Romanov) werd ze ook nog tweede met 67,86%.

“Als het goed is heb ik me met beide paarden nu wel geplaatst voor het NK”, steekt Van Liere enthousiast van wal.

“Op de vorige selectiewedstrijd waren Haute Couture en ik samen iets minder in vorm. Ik was er daarom extra op gebrand om het nu beter te doen en dat lukte goed. De draf was heel erg stoer, aan elkaar en van de grond. We kregen zelfs een negen voor een appuyement. Ook de pirouettes waren heel mooi.”

Hakkeltjes

Ook over de proef met Duval’s Sir Rollo is ze zeer te spreken. “Ik was ook heel blij met zijn proef. We hadden wel wat hakkeltjes en rommeltjes in de galop, maar de draf was heel goed.”

Loes van Gils werd derde met Davinci (v. Van Gogh) met 65,64%. Lieke van Dommelen volgde met Esprit (v. Zizi Top) met 65,57%. Dezelfde score was voor Kim Noordijk die debuteerde op dit niveau met Vonkenstein (v. Ferro) en hiermee vijfde werd.

Onder de 60%

Van de 17 combinaties bleven er zes onder de 60%.

