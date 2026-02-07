Dinja van Liere en I’m Special winnen ZT-debuut: ‘Opeens is het kwartje gevallen’

Ellen Liem
Dinja van Liere met I’m Special. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Dinja van Liere heeft er een Zware Tour-paard bij. Dat is I’m Special (Johnson x Mooiman), waarmee ze vorig jaar op het NK Dressuur haar laatste wedstrijd in de Lichte Tour reed. De combinatie maakte vandaag op de K&U wedstrijd in Reuver een geslaagd debuut in de Intermédiaire II, dat werd beloond met bijna 70% en een afgetekende overwinning.


