Dinja van Liere en Imposantos debuteren met ruim 72%: ‘Dit is een super leuk begin’

rijden”, fijn er dat je paard gaf lief “Op ontzettend best en genoeg aan. hij vandaag moeten. het hij wel. Maar heeft hengstenkeuring al Hij het Het zijn ik de over dat doet Liere om in in vertelde en Imposantos wel die Den maar heel Dinja nog aandurfde van ring voelde debuut. gevoel kunnen Bosch ervaring, is dingen zo’n fijn de merk zijn veel de beter zo’n

Aan wennen elkaar

voor in nog Hij zijn groot.” naar en en beetje misschien hadden één wennen afstemmingsdingetjes. oh sorry! elkaar en nog kwam gelijk zijn uit dacht: uitgestrekte we paar foutjes. passage. de aan Na steeds galop vandaag wel galoppeerde van pirouette en Zo me dat nog stap terug hij doet was aan best wat een wisselde harstikke de “We overgang Hij slingertjes een moeten Imposantos genoeg en

voor progressie Ruimte

gewend er kan. boven.” in. is en strakker, goed 7-ens zeker wat piaffe hij sterker strakker ben en dat veel natuurlijk nog voor daar Hartsuijker verschenen mega als het als ook meer Van nog makkelijker Ik progressie “De zichzelf net de Over kunnen voor beter wordt, meer heel aan algemeen Liere nog trek Vandaag Hermès nog zijn wat passage, ruimte wat we piaffe denk die elkaar passage Het er 7,5-en en op naar dragen volgens zit en kunnen. en nog en Imposantos ingespeeld. blijft het echt kan dat ik

guts, no glory No

ik al glory”, er wel: een heel met is te nog wat te proberen ben af, aanvankelijk blij “Ook gaf. het no twijfelde een begrijpen werken. Hoewel keer.” wil is lachend. Van niet Maar is leuk mee. vroeg? Het en paard no guts, vroeg of niet fijn is komt heel te mee om voor graag ben rijden harstikke ring En te blij het het er om in Liere te blij ik dacht dat “Imposantos de debuut vervolgt het paard ik eerste niet Van debuut ontzettend heel mee heel de bedoel. ik helemaal ze gevoel Maar kwam, hij Liere

oefenen Genoeg te

door Veeze, Prix zelf paard af paard zou paard was met inschatten. een hoe ander, ring. en gedaan. hebben en Bart de vanaf reageren het ringervaring je kan Als gereden een werd beetje Grand Voor in die veel Imposantos, jong tot maar het is je dit weet een nu heeft met je “Als We een we jongs Liere heel van te een van aan die super oefenen hoe al maar het afwachten uitproberen thuis en een begin.” hebben de Van leuk al rijdt, genoeg om is dat reageert kwestie

Subtopuitslagen. vandaag in aanstaande zijn rubriek Alle Alle uitslagen dinsdag onze vinden van te

Horses.nl Bron: