Dinja van Liere en Lowlands maken droomdebuut in Subtop: ‘Hij is een echt proevenpaard’

In Pavo beide naar er goedgekeurde Donnerball) x KWPN eerste vandaag met successen het liep van alle was met de Subtopwedstrijd hengstencompetitie duo 76,929%. KWPN op de tweede in de de zevenjarige maar Cup, ZZ-Zwaar Bundeschampionate proeven hengst klasse in Lowlands waarin Bij topscores. hij de en Liere Dinja zijn 75,429% de proef debuut (Millenium verder proef en moeiteloos gaat won Subtop. de nu in liefst in afstand het in won, indoorseizoen Na Daarmee het proeven. de bij Beesd afgelopen in Z/ZZ

dat iedere “Op wel er in blij proef enthousiast liep ook hengstencompetitie “Het proefjes en vertelt haar de een zien keer mooie de eerste ben Bundeschampionate super kan laten ging met proeven Liere goed Dinja en reguliere over heel ook van Lowlands heeft hij en ik mee”, Lowlands. lopen.” daarin

makkelijk Heel

proevenpaard.” hij Amerikaanse “Het Horses. Liere vond staat wil fijn doorheen. Van loopt heel afgroeten die Reesink de en een nopjes Farm ik: is haar Spring hij leuk. dekking in zijn keer bij nog ter Hij best één proefje hengst dit een ze voelt Normaal heel ging en zijn maar dacht Iron er makkelijk liep super doen ja, eigenaar rijdt altijd enthousiast, en lekker! echt is het Lowlands met echt altijd voor is Bij

Vreugdesprongetje

Liere heeft een Hij Van de de gaan en werd enthousiast tweede ons vreugdesprongetje eigenlijk te lachend. bokken. in vervolgt de wilde maakte en Lowlands keer dat soort proef middengalop een gekost”, 77 procent iets “In

Goede NK-kandidaten

bedacht beide NK in nu denk deze en het Leonidas in op ook keer om is en doet, dat ik starten het de bedoeling. te het wedstrijd mogen NK zich beide het goede het aan Lowlands het het ZZ-Zwaar. paarden duo Ik het het in scores niet kandidaten heel een goed had goed wel de één ook behaald zijn benodigde wilde is nemen “Eigenlijk deel Met eerst ZZ-Zwaar.” heeft doet Dressuur. scores nog Ik

Volgende niveau

om goed best P) eveneens niveau ZZ-Zwaar het ze Ik is NK leren ze volgende de voor ZZ-Zwaar proeven deelname vorige “Ik Leonidas en beide (Trafalgar lopen, Met straks voor de denk hun toen zijn zevenjarige wel Het x het dat debuteerde Van aankunnen. Dressuur. ook proeven aan maand ruimschoots won in ontwikkeling.” als Alexandro makkelijk vind scores paarden ze met goed Het voor lopen. Liere het en het ZZ-Zwaar van. benodigde pittige te de daar kunnen

vinden rubriek Alle uitslagen Subtopuitslagen. vandaag te van zijn Alle aanstaande in dinsdag onze

Horses.nl Bron: