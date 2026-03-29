Dinja van Liere en Mauro Turfhorst maken geslaagd GP-debuut: ‘Hij doet alles met heel veel gemak’

Ellen Liem
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Dinja van Liere maakte vorige maand met Mauro Turfhorst N.O.P.T. (Zonik x Negro) een geslaagd debuut in de Zware Tour en was toen eigenlijk van plan nog vaker de Intermédiaire II te rijden. De amazone wijzigde dat plan en liet de negenjarige hengst vandaag zijn eerste Grand Prix-proef lopen. Dat pakte succesvol uit: met de fraaie score van 72,210% won de combinatie op de K&U wedstrijd in Lathum hun debuut in de Grand Prix.

