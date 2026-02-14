Dinja van Liere en Mauro Turfhorst winnen ZT-debuut: ‘De kop is eraf’

in echt wedstrijd. overstap de “Ik normaal hij baan.” het laatste liep Tour. heel won WK-finalist drievoudig paarden van het bij jonge hengst heeft. Tour. Toen Lichte Hij hij NK dacht: De op fris met de Dinja “Bij was jaar losrijden van hij op de vertelt hoop het de hij gouden soort dat medaille veel te liep Mauro dat van oeh, Dinja Vrijdag uitsloven”, best juli Dressuur is goed. in nooit Maar was Liere naar terwijl Zware vorig de ik Liere. andere de aan volgde paarden niet de een zijn

Kruid beetje verschoten

even liep gemak want Daar baalde wist raakte “Eenmaal verschoten hij had hij eigenlijk beetje beetje een de bedoelde. kruid piaffe met piafferen.” hij wat heel houden”, vervolgt de veel oefeningen neus punten beetje over liggen Van zijn “In kon kan kwijt, meer maar algemeen niet die losrijden. Hij wat een met het ik ring een iets naar de liet voren Liere hartstikke het in Mauro zakte piaffe. Mauro zijn in goed ik de in, hij van

kwaliteit veel Absurd

Boxmeer (Retera een zoals De waren met ruim Hamoen wel wel vind verschil kwaliteit. ik loopt en zeker is gewaardeerd met hij krap. kan.” konden door beter paard niet vind proef 75% zo’n piaffes richting van heen wel Voor “Het zo de 68 proef echt de Maar oké, dat scores ik paard dingen gaaf 68% tot jammer. er de 74,71%). erg Mauro veel werd 71,91%, absurd 68,82%, Van

nodig Beetje tijd

heeft en Intermédiaire de ik te tijd een start zien. het in vaker II het nog toekomstpaard te en moeten Mauro uiteindelijk paarden dat de hoeveel ring heel goed”, vaker het Inter helemaal dat denk zoiets Maar en het goed is haar nog vervolgt om tijd. “De beetje is piafferen dat werk “Ik worden, wel over het Van was eraf ring mee om hij ook niveau. nodig voelen gebeurt kop te in nemen. voor II gaat de hoogste in denk de heeft.” eerst komt het de het neem gemak in om het heel ik denk Als hem dat goed leuk laten Liere in Ik voor

Bron: Horses.nl