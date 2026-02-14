Dinja van Liere en Mauro Turfhorst winnen ZT-debuut: ‘De kop is eraf’

Ellen Liem
Dinja van Liere en Mauro Turfhorst winnen ZT-debuut: ‘De kop is eraf’ featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Dinja van Liere liet onlangs op de KWPN Hengstenkeuring al zien dat ze Mauro Turfhorst N.O.P.T. (Zonik x Negro) klaar heeft voor het hoogste niveau. En dat bleek ook bij het wedstrijddebuut in de Zware Tour. In zijn allereerste Intermédiaire II-proef liep de negenjarige hengst naar bijna 72% (71,814%). Met die fraaie score won de combinatie op de Subtopwedstrijd in Deurne ruimschoots de rubriek.


