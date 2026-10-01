Dinja van Liere en Succession winnen Subtop-debuut: ‘Het wordt steeds leuker’

Ellen Liem
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Dinja van Liere en Succession winnen Subtop-debuut: ‘Het wordt steeds leuker’ featured image
Dinja van Liere met Succession. Foto: Roland Hitze
Door Ellen Liem

Dinja van Liere heeft er een Subtoppaard bij. Dat is de zesjarige Succession (Secret x Dancier). In zijn allereerste ZZ-Zwaar proef liep de Duitse premiehengst naar 70,619%. Met die fraaie score won de combinatie vandaag op de meerdaagse K&U wedstrijd Geldrop Hippique met grote afstand de rubriek.


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