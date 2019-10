Dinja van Liere: ‘Haute Couture lijkt wel een soort transgender’

Met Haute Couture (Connaisseur x Krack C) zette Dinja van Liere al heel wat fraaie resultaten neer. Daaronder de overwinning in de Pavo Cup voor vijfjarigen, derde bij de zesjarigen, goud op de KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Zwaar en twee keer een finaleplek op het Wereldkampioenschap Jonge Paarden in Ermelo. Na het WK van afgelopen zomer verscheen het duo vandaag op Geldrop Hippique weer in de ring. Daar maakten ze met de dikke score van 74,657% een geslaagd én winnend debuut in de Prix. St. Georges.

“Vorig jaar hebben hier op Geldrop Hippique ons debuut gemaakt in het ZZ-Licht en ik vond het heel leuk om dat nu te doen in de Prix St. Georges. Ik ben er super blij mee”, vertelt Dinja van Liere na haar geslaagde debuut in de Prix St. Georges.

Meer dan haar best

“Haute Couture is altijd heel stabiel en fijn te rijden.” Dat blijkt ook wel uit het protocol waarop een heleboel 7-ens, 7,5-en en 8-en staan. “We hadden mooie series en pirouettes. En ook de draf en de zijgangen waren heel stoer. Eigenlijk kan Haute Couture alles heel goed en ze doet altijd meer dan haar best. Ze loopt heel makkelijk de proef door.”

Stoer Grand Prix-paard

Naast de eerdere successen en nu het geslaagde debuut in de Lichte Tour heeft Van Liere ook hoge verwachtingen voor de toekomst. “Haute Couture heeft heel veel aanleg voor de piaffe en passage en doet ook al moeiteloos de tweeërs, de eners en de hele pirouettes. En ze heeft een super wedstrijdmentaliteit. Ik denk dat het straks een heel stoer Grand Prix-paard wordt. Ik hoop dat ik haar zo lang kan blijven rijden.”

Echt prinsesje

Van Liere verschijnt vooral met hengsten in de ring en de merrie Haute Couture vormt daarop de enige uitzondering. “Ik hou van hengsten, die hebben toch nét dat beetje extra en zijn wat stoerder. Het klinkt misschien een beetje gek maar Haute Couture lijkt wel een soort transgender”, zegt Van Liere lachend. “Ze heeft het karakter van een hengst. Het is wel een echt prinsesje maar is niet zo’n kattekopje. Echt heel leuk.”

Fabienne Jongen tweede

Naast Dinja van Liere zette ook Fabienne Jongen een 70%-plusscore neer. Zij reed Botticelli (v. Obelisk) naar 70,245% en daarmee de tweede plek. Petra van Esch en Fifty Fifty (v. Florencio) werden derde met 69,412%. Vlak daarachter volgden Tommie Visser en Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) met 69,363% op de vierde plaats. Remy Bastings en Eqador (v. Cador) werden vijfde met 68,235%.

Bron: Horses.nl