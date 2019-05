Dinja van Liere: ‘Ik hoop dit vast te kunnen houden’

In de Prix St. George van de Subtopwedstrijd in Blaricum steeg Dinja van Liere flink boven de concurrentie uit. Met de KWPN-hengst Geniaal (Vivaldi x Biotop) noteerde ze de fraaie score van 73,827%. Daarmee boekte het duo bij hun derde wedstrijd in de Subtop de derde overwinning op rij, steeds met scores boven de 70 procent.

Dinja van Liere maakte met Geniaal afgelopen april haar debuut in Prix St. Georges (1e met 70,956%) en na de tweede wedstrijd (1e met 74,12%) hadden ze gelijk ruimschoots voldaan aan de kwalificatie eis voor deelname aan het NK Dressuur, volgende week in Ermelo. “Blaricum had ik eigenlijk al eerder opgegeven. Dit was ook een selectie voor de Roelofsen Horse Truck competitie en een mooie wedstrijd. Geniaal had pas twee wedstrijden in de Lichte Tour gelopen en moet nog een beetje routine krijgen in de proefjes. En ik ben graag goed voorbereid op het NK”, legt Van Liere uit.

Negen voor middendraf

De middendraf werd beloond met een 9, de serie om de drie met een 8,5 en verder stond er een flink aantal achten op de het protocol. “Vorige keer in Uden was het binnenkomen en halt houden niet zo mooi, nu waren de keertwendingen iets minder. Daarin was Geniaal me net iets voor en draaide te vroeg. Maar daarnaast hadden we nu weer onderdelen die beter waren dan vorige keer. Zo hou je altijd dingetjes die beter kunnen.”

Richting NK

Van Liere is blij met haar tweede score rond de 74 procent en lijkt met deze percentages goed op weg richting de titelstrijd in Ermelo. “Ik hoop dit vast te kunnen houden maar je weet het natuurlijk nooit. Ik ben in ieder geval blij dat we weer zo’n score hebben kunnen neerzetten en dat Geniaal al zó safe door deze proef heen loopt. We gaan thuis nog een beetje verder oefenen en ik heb zin in Ermelo.”

Vaessen tweede

Op vijf procent achterstand van Van Liere volgde Carlijn Vaessen. Zij reed Fossbury (v. Ampère) met 68,824% naar de tweede plaats. Annemieke Vincourt – Krom en Diede Dieni (v. Spielberg) werden derde met 67,353%. Op vier Sanne Winters en Bellamie (v. Krack C) met 64,926%, gevolgd door Leila Sticker en Fieldmaster (Ampère) met 63,750%.

Inter I voor Zuring

In de Intermédiaire I mocht Yvonne Zuring zich als eerste opstellen. Haar proef met Showsister S J (v. Show Star) was goed voor 63,456%. Het rode lint ging met 62,426% naar Jennifer Harnett en haar Lusitano Exímio (v. Zircon).

Brouwer en Schelling

In het kleine groepje Grand Prix was Kirsten Brouwer overtuigend de beste. Met Binoeska SB (v. Tuschinski) noteerde ze 69,728%. In de Grand Prix U25 was Jerney Schelling als enige deelnemer automatisch verzekerd van de overwinning. Haar proef met Creator (v. Florencio) werd beloond met 65,897%.

Bron: Horses.nl