Dinja van Liere maakt ook succesvolle debuten met Vita di Lusso en McLaren

Dinja van Liere heeft er een meer dan succesvol weekend opzitten. Met de in Duitsland goedgekeurde Vaderland (Vitalis x Krack C) won ze op Geldrop Hippique hun Prix St. Georges-debuut met dik 73%, zaterdag won McLaren (Morricone I x Sir Donnerhall I) zijn ZZ-Licht-debuut met dik 77% en op zondag liep Vita di Lusso (Vitalis x Weltano) in zijn eerste Intermédiaire II naar 74%.

“Vita di Lusso doet wat hij het beste doet. We hadden ons Inter II-debuut en hij is zo’n ongelooflijke ster. Ik kan niet onder woorden brengen hoe trots ik op hem ben”, vertelt Dinja van Liere over de achtjarige Rheinlander. Met Vita di Lusso was de amazone al succesvol op Lichte Tour-niveau, met internationale overwinningen in Leeuwarden, Mechelen en op Indoor Brabant. Op CHIO Aken liep hij dit jaar naar twee vijfde plaatsen. Ook werd ze dit jaar Nederlands kampioen in de Lichte Tour.

Voor McLaren was het zijn debuut in de reguliere sport. De hengst won de Pavo Cup (als vierjarige) en tweemaal de KWPN Hengstencompetitie (klasse L en klasse M). Dit jaar werd hij vierde in de finale van de Pavo Cup.

Bron: Horses.nl/Instagram