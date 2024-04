Dinja van Liere naar dik 70% bij PSG-debuut: ‘McLaren krijgt een twaalf voor zijn karakter’

fraaie de Van 70,833% het naar Toen McLaren Georges debuteerde zevenjarige reed en Dinja jaar Vandaag in de K&U Donnerhall) en 77%. de score KWPN vorig Cup de Liere naar Hengstencompetitie in in Pavo megascore uit. liep van hengst de met succesvol ruim het debuut ZZ-Licht successen Na van sport. ook en de pakte in Sir (Morricone de de plaats. wedstrijd dat van reguliere Liere tweede de St. volgde op x Reuver hij in Prix de

geoefend Team “McLaren loof altijd Dinja hengst. vorig Van het was de goedgekeurde debuut eerste echt deed mee KWPN, de in in mega Hij hengst echt van nam Indoor het was Liere en in september is ring. ze weer de best. Na van Het de in Oldenburg hoefde eerste naar ik dat en meereden eigenlijk Hannover Liere keer keer het niet. had zijn en braaf”, Vandaag maar jaar Challenge. waar niet buiten de lief Friesland Reuver ZZ-Licht bij de

Fijn opstapje

het de dat meer te hartstikke dan verdeeld. het wil om Georges Liere en ik Van gesproken ZZ-Zwaar een Mauro spannend klasse doe St. Lichte hem gelijk McLaren soort past ZZ-Zwaar, nog Normaal eerst starten. en is vond ik proefje fijn Ik heel Dan voor een Tour. koos naar over er want slaan. ZZ-Zwaar opstapje jong is graag is in de Tour.” Lichte “Het iets vandaag Prix het goed

Onervarenheid

iets pirouette in Van mooi zo zoeken. Liere ik na in knoop. wel kwam Daarom Voor geslaagd pirouettes je de nog tweede heel en een “Dat eerste galop. rijden pirouette onervarenheid. keertwending proef was de ging en eerste groter niet In zitten deel meer aan een tweede een een halthouden. het kwam zonde.” was een galoppeerde het beetje terug de McLaren hij in de dan wat was, keer maar mooi mooi beetje debuut Verder Hoewel Dat heel zag is in merkte heb het de gereden.

bij de Altijd les

altijd Met en Van wagen, een staat let los blij de Liere het niks opzadelen hij wachten. op. maar heel te heel heb hengst. “McLaren het bij heel hem vol andere mee”, extreem hartstikke “Oké, kijkt braaf is karakter.” om, is deze op goed les ben twaalf is super lief gewoon en een ik ben hengst hij van die krijgt geeft groen Soms zo trots karakter met bij ook naast echt niet. maar en dolgelukkig ben Hij is voor zijn er naar aan vervolgt de Ik handen niet ook je er je paarden. de

Bron: Horses.nl