Dinja van Liere op hoogste trede ZZ-Zwaar: ‘Super blij dat het gelukt is’

Op de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo wonnen Dinja van Liere en Haute Couture (v. Connaisseur) eerder vandaag de klassieke proef in het ZZ-Zwaar. En hoewel het duo in de kür Olga Boucher met Houdini la Haya (v. Krack C) voor moest laten gaan, was de totaalscore van 70,816% voldoende voor de titel.

“Ik ben heel erg blij met goud. Dit is toch een beetje waar we voor gekomen zijn. Super blij dat het gelukt is”, vertelt Dinja van Liere die met de zevenjarige merrie na sterke prestaties de selecties een van de grote favorieten was voor de overwinning in Ermelo.

Schrikmomentje

“In de eerste proef hadden we een grote storing bij het binnenkomen. Haute Couture schrok even en ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. Dat was zonde. En misschien had de aanleuning een beetje mooier gekund. Maar het was een nagenoeg foutloze proef zonder grote fouten. Ik ben er heel tevreden over”, aldus de amazone over haar klassieke proef.

Spice Girls

Het duo begon zeer sterk aan de kür op vrolijke Spice Girls-muziek. “Het draf- en stapgedeelte gingen heel goed maar in de galop kreeg Haute Couture wat spanning. Daarin werd ze in het eerste gedeelte wat heet en was de pirouette naar links niet zo mooi. Maar uiteindelijk ontspande ze wel weer en de series waren goed”, zegt de kersverse kampioene.

Beetje trieste bedoening

Van Liere mocht op de hoogste trede van het ereschavot klimmen maar vindt het erg jammer dat er in dit kampioenschap geen prijsuitreiking te paard is. “Echt belachelijk, een beetje een trieste bedoening. Haute Couture heeft het misschien wel meer verdiend dan ik. Ik sta hier nu met die sjerp maar die is voor mij veel te groot. Die hoort bij mijn paard.”

Zilver voor Van Lieren, brons voor Okkema

Het zilver ging met een totaalscore van 69,724% naar Laurens van Lieren. Hij werd met Grandeur A (v. Jazz) tweede in de eerste proef. De kürscore kwam uit op 70,542% en de vierde plaats. Jeroen Okkema en Hyatt (v. Lord Leatherdale) noteerden exact dezelfde kürscore van 70,542%. Samen met de derde plek in de klassieke proef kwam het totaal uit op 69,676% en daarmee het brons.

Boucher en Cornelissen

Hoewel Olga Boucher met haar eigengefokte Houdini la Haya de kür won, was haar totaal van 69,649% net niet genoeg voor een medaille. Adelinde Cornelissen reed met Goodman RWP (v. Jazz) de derde kürscore van 71,625% bijeen. Met een totaal van 69,503% werden ze vijfde in het kampioenschap.

Bron: Horses.nl