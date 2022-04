Dinja van Liere scoort met nieuw talent: ‘Vita is echt een paard voor de toekomst’

prille combinatie en nieuw het een flinke Someren allereerste 67,333% vandaag in Van Liere haar Lusso van Liere in is op Subtop. voorsprong Subtopwedstrijd ZZ-Zwaar. zevenjarige scoorde reed Weltano). Met ruin x Dat Dinja met di Vita de wedstrijd. heeft won paard de de De (Vitalis daarmee er bij

met veel de van energie paar onder di Maar Liere mega is en ruin maanden heel heel en een sinds een motor soms Dinja een over vertelt is van amazone nog paard Vita veel een hij beetje angstig. begin en paard teveel”, heeft het in Horses. Het scherp zadel. een was een go, in. heeft het “Vita er Hannoveraanse De Reesink beetje Lusso zit kwaliteit

gemak Veel

was doet fijn mee. om Liere hard rijden”, echt vind “Hij heel en gemak looft Van paard heel alles Vitalis-zoon. voor een hij was de te ontspannen.” “Vita met lief zoveel vandaag eerste het de stormde niet heeft ik keer maar en en wedstrijdervaring Het

Op een dubbeltje

pirouette gedachte.” en teveel en glad een de was geen vielen we Enige goed het maar iets uitrijden was wat Verder punten dubbeltje had iets veel kwam dat maar eerste kregen één de stappen, gekund. onvoldoende het een de en “Vita schwung Eerlijk een kan nu was pirouette. tegen. hij heeft kan in ontspannen en jurylid smetje ze draven bij in drafpas. hadden ook en zeventig Vita meer en we heeft proefje. Van heel gezegd de galopperen. bijna terug tweede De op eerste mooi, in ikzelf procent pirouette mooier souplesse had me proef

NK Dressuur

kijken zijn NK leuk voor ga maar doen.” piaffe doel geen ik gedacht”, goed een moeten 24 ik dat paard april deelname “We toekomst Van dat en de Dressuur. keer al eigen te zich. makkelijker echt dan van ze zou nog of NK hadden op score haar ik ik een gepland eerste halen Ik “Daar agenda met 68 vandaag krijg. En lachend. ergens rijden. kunnen. aan NK gaat over het mee op het ga behalen mijn denk straks ik Vita kan uiterlijk is vervolgt twee passage 68% als het in zou kan op geven naar op oog iets nog hoopte en en had of het proeven en Liere dan Maar hij is Vita ook

Kemenade van 2 en 3 Mirelle

Cachet scoorde met van de (v. Kemenade de Full (v. Vivaldi) Mirelle als Jupiler plaats. derde ze zowel bezette L) tweede 63,714% 63,238%. Color Met en

PSG voor Ivits Anouk

werden tevens de 69,412% de Heijden In Horse en L) Hashtag Iris en Anouk Dancer) der (v. PB met ging Competitie, Lord tweede (v. 69,216% top geldt Georges, die Prix als Leatherdale) reed de met drie overwinning St. compleet. Hupadoeska van (v. Mascha en Ivits. naar Es naar KNHS-Roelofsen Dressuur selectie Trucks van 70,441%. Zij maakten Kebie voor de Cachet

Horses.nl Bron: