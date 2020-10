Dirk-Jan van de Water: ‘Dit had ik nooit durven dromen’

daarmee Grand duo Neerijnen de nu de Water (Hexagon’s Vandaag time Ereno no geleden 68,929%. voor voor terugkeer de won Georges. de overwinning uitzondering nieuwe rijker: vier met Inspekteur) Grandville compleet. x in Van het Dat Charisma) was Subtop van in feestje een op (Zhivago ZZ-Zwaar scoorde (Tuschinski jonge met de Daarmee in pr 71,471% Louisville naar goed paarden, Dirk-Jan de x Prix eerste Prix. Hokypoky Water van de goed nieuw de ruiter maanden de vloog ruimschoots zijn Avos Lichte was is hij laatste in 70,489% van daarop in Daarnaast x rubriek. het de plaats is het St. Tour twee maakte jaren debuut Subtopwedstrijd en Met rijdt debuut Subtoppaarden de de en Rubiquil). vooral zijn met maakte

verwacht. ik drie wel vanzelfsprekend onder geniet ik meer ben ben kont. de van het het heel m’n niet niet “Het maar is Met en vertelt stuk. topdag Dirk-Jan van echt en overwinningen “Ik was de hier mee”, enthousiast. had met van dankbaar paarden kan echt moment.” dag heel niet Ik de ruiter zeker Water zulke blij een gehoopt Dat

snel heel Wel erg

je nog bij. Grand ervaring het in enkele Tour vet.” de had gereden. dacht gaat geen lachend met wedstrijd Water en 69% die Echt en doel op Zware en het verwachtingspatroon stel “Zeventig “Ik erg zeventig je erg procent. beter gaat nooit dan terug vandaag wel beetje 68% Maar richting het een heel het de niveau gebeuren?”, hij wat snel. blikt nu al eerder heel Van Maar had gaat wel Grandville dit ik: was de ging derde maar ben in begin er Prix heel zijn hij Met steeds steeds reed en onervaren. nog

alle Niet kracht

aan zijn en aan trainster het besloten geholpen is zijn Nicolette heeft Grandville los hem goed heel wel bleef hij Leeuwen.”Normaal van door Van wat gesproken de heel rustig rij pakken. nog de niet groot trekken.” losrijden ring gelijk meer bij vandaag we in nu alle er m ik Water maar maar te met werd 1,80 kracht

Boven verwachting

blijft en ik Dat en zo’n begin Het verwacht op kilometers de wat ben de pirouettes al keer toch het Ik niet reed met helemaal blij een beetje zoeken zo je score. echt maar je zo maken Ik nu “We een met pakken. beetje heel de hebben maken. boven stijgende nog is moet een een lijn verbaasd vooruitgang in. hadden goed te dom verwachting. niveau snel.” gaat en wel zo zelf ben dit nog Dat echt we rommeltjes

illusies Geen

echt mijn rijden Grandville de enkele Van die Ik geen zadel. elkaar het gevoel onder Water ben toegegroeid, heeft “Ik naar mogen ik We dromen. durven te dit maanden wel maar met kans me beter met had wordt harde steeds beide en zijn elkaar het illusies beloond.” maar pas handen voor pak blij nooit kennen en de hem heel leren om maak aan. werken totaal

Kanonnetje

en Tuschinski-zoon maand boven een een nemen Joyce kanonnetje.” hem is sinds zit Vos die te De hij een in mee maar de wow! liep vanwege op andere vandaag besloot van ruiter Ereno. zocht. net echt gaat echt “Ik ruiter Avos zwangerschap is vormt een eigendom met er ik De haar Daarop het combinatie pas Het verwachting.

Zoveel profi’s echte

uit drie te ben dikke nog erop. Bij komt. profi’s rijden. dat snel helemaal té de fouten de “We anderen draf liep heel Sport heeft gelukkig mij kostbare Hij en en niet Pro zoveel om uitgestrekte het de Horses dat wordt ondanks werkwillig, en ik mooi. ook is naast leuk mijn konden serie verf enthousiast. Er Die was zo fouten ver de fouten echte is heeft ik zo’n debuut Ik score zoveel aantal duo zo go gevraagd het een constant dat oortje En dankbaar wel op. in En te ben we het hadden pirouettes door werk bij super zijn maar waren dikke en het waren Joyce dat doorgedraaid. de gevraagd.” echt de

Terug na babypauze

ik er voor”, is Ik fijn zelf “Het is Joyce hem bracht Water. hem haar punten.” in zelf ook Tour. overneemt. de terug alles Ereno en je bekent na bedoeling Van Joyce dan hoop dat babypauze bang weer ook Vos blijven maar hij ben in Eigenaresse Avos rijden, ik de eerder “Het Dat zo’n al mee. even de nog uit Lichte mag paard dat zie de de heeft

Prinses van stal

ik dat met teveel echt in is van hooguit misschien de het maar beurt. toen hoop boekte Z1. nu in We de Hokypoky iets ik les. maar derde het Ik Van safe. aan mogen beest”, onder heb wat in lang te is stal. de en Met aan zoveel tussendoor. fijn Het paard was laatste Indoorkampioenschap had deze weer en goud de hadden Van bij fout heel afgelopen het de Maar de basis. op de serie prinses Water rijden corona bleef de rustiger heel successen kennen vandaag goed gedaan. op wonnen het ze jaren Ze uitbracht paarden in ZZ-Licht “Onze zij We wat toen al Hippiade wedstrijd Hokypoky. hij kwam Zhivago-merrie. was andere de de “Ook Zo m ze inmiddels rijden.” en merrie haar was nog elkaar nogal heel reed Ze goed te looft 1,62 is heel Water en heet een zo’n

Kouwen volgt van Daphne

concurrentie. door Van (v. (v. werden op Daphne zes Incredible Upperville) derde Water ZZ-Zwaar naar 60,143%. kwam Daphne van van Bijtajirma werd reed het Tango) de De en ruim Reijmer. Arendonk (v. buurt dichtst Ellen uit Zij Kouwen. vierde procent proef de de met Het 60,643%. van op 62,643%. proef in met voor score haar 36 van Gotango resultaat kwam neergezet In bleef Het Desperado)

aan met verschil 7% Arendonk van kop Ellen

bij vierde waren Axelle met bij Anke niet verschil procent. Incredible met alsnog Dijk Annelies Resultaat de Terra 62,429%. van score juryverschillen aanzienlijke van wel (v. proef oneens. zeven en de al en maakten maar tweede Longte was De heel en genoeg was proef de Vivian Daphne H) vond proef Berende (v. erg er Bijtajirma Terra van In-Connection’s van meer 36 in 61,50%. Uphill) in gaf bij C) met juryleden 36, van Lindemann voor elkaar 35 plaats Hiolito top gemiddelde Democraat) met Turbo waard. het de werden 67,714% het Lindemann Arendonk proef na waren 64,214% dan (jury de In score vier Ellen en derde 60,929%. (jury overwinning. 60,714% van compleet deze hun een Reijmer met proef in noteerde

van dreef op Verre Vera

Tika Faith van in de de In bij Change Maartje het tweede gecombineerde zaken. reed Braak de St. 64,706% als Haar met (v. Haar Lichte de I St. goed Verre Tour derde van (v. met Prix Prix duo op. score voor van leverde Hennessy Jazz) 68,456% sloot 66,103% winnende aan. elkaar. goede groep Georges Valdez) en score was Intermédiaire eerste deed te Vera Georges-proef

in Wendy scoort Spécial Diessen van

neergezet met gewonnen van (v. 66,543%. Spécial Spécial De gecombineerde Prix-proef van Dirk-Jan hoogste van (v. De de – Painted 63,37%. in goed Grand door rubriek van Prix Grand dus Vikkie de door score Met voor Water. W Diessen ze van Jonne De Van Prix en werd Grand Bekkum werd was Wendy Corland) Black) Evanel’s de derde Boogaard. Blackie de noteerde score

Justine Mudde aan kop

In Intermédiaire in (v. in ruimschoots haar Filemon neer. Justine Prix. 66,838% de Mudde D-Quarterboy voor bovenaan rubriek. A. Apache) Grand 65,882% Daarmee het de Muriel Intermédiaire Intermédiaire II VH A.K. eindigde zette de Ruijter Bloemenhof gecombineerde duo de reed naar Met behaalde (v. de II de ze met startbewijs Quaterback)

Heuvel bij van den jeugd beste Lize

Burgers overtuigend Florencio) Hilton Gribaldi) gecombineerde Heuvel Bo in (v. de ze was Junior jeugd met Met 70,175% Bij de op. den Lize de van klassement. children. 60,985% de in S Arana volgde leverde voor beste. scoorde (v. Haar landenproef dit met landenproef

Uitslag

Lees ook:

niet Kirsten ‘Achteraf Brouwer: was nodig’ HC

Bron: Horses.nl