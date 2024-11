Dirk-Jan van de Water eerste en tweede met achtjarig vossenduo: ‘Ze zijn zó verschillend’

naar vossen Suthempe naar de Met met meegenomen x de 67,43% Dungen. had KS (Gunner Subtopwedstrijd de Juan was St. Ville achtjarige Georges De (Don Florencio) L.Salvador met Water met tweede Hus paarden x succesvol: twee plaats de Prix de 64,04%. de beide Dirk-Jan Stedinger) de de Oldenburger won vandaag van en Den Water Van reed hij KWPN’er in

wel vossen Salvador allebei stap. Dirk-Jan heel groot. van de rijden. en schakelen lachend. Ville meer karakter is heel “Dat beide qua zijn maar enige even vertelt wat Dat sierlijker, de is en als is leuk.” ander makkelijker verschillend”, wat en ze zijn “De groter beweegt is van Ville zijn ook compacter kleiner gelijkenis, vlugger, steady anders. scherper Salvodor de daardoor ze ik te zó heel is wat de Water zijn verder achtjarige De en het Ook en ze een op wat

Tikkeltje spannend

paniek beide beide de de op was tikkeltje hij Ik scoorde paarden de weer Ville met 70% er lekker het Water vonden binnen wat De maar kreeg maar “Ze Van stapgedeelte eerste vandaag in het spannend. toch boven ze rij wel concours en het van indoorwedstrijd. voor is overheen de liep Met beide anders. keertwendingen thuis al eerder juryhuisje.” een

Hele beeld

Toen is drukte heet. dan Naast gingen wissels mooi.” Dat die minder drafgedeelte net wat hele maar oké, galop normaal er dingen de spanning beeld en maar wat foutjes het het wat door nooit de stap- gebeuren. liep mis. ook Salvador werd in score en goed wat “Salvador heeft

CDI hattrick

goed ze Water De goed Horses plaats was Ville (Prix (73,790% vanaf in rijdt van zijn een boekte internationale beide Ville en Sport ook de Georges was hij Salvador mei in in Arie al 76,186%) kür Lichte Pro en en Het 68,912% Met De zesde. het hattrick de jaar internationale eigendom en Van en successen. wonnen Pilisjászfalu vijfde 69,165%). (72,629%) I en de debuut dit zevenjarigen bij beide 68,853%, Troisdorf (73,286%), van in van voor in Pilisjászfalu Yom-Tov St. Tour-debuut hun proeven voor Intermédiaire vierde paarden

werk Aanleg hogere

beide eigen dat maken.” het eerst traint Zware keer de hogere richting we nog Volgend beetje en een pakken paarden werk. de en bezig thuis beide “We ze goed Water de op. Ze veel voor de maken Tour. Met Van hebben met een piaffe, werk aanleg zijn meer Zware overstap dat jaar Tour, eners heel naar passage de

zijn in vinden aanstaande Subtopuitslagen. dinsdag uitslagen rubriek Alle Alle te onze

Horses.nl Bron: