Domien Michiels wint Platina Cup: ‘Panthero kan het straks overnemen van Intermezzo’

Na twee overwinningen in de Platina Cup (Intermédiaire A/B) deze week op het Belgisch kampioenschap dressuur, voegde Domien Michiels daar vrijdag ook de overwinning aan toe in de kür op muziek. Zijn kür met Panthero van de Vogelzang (v. Belantis) werd beloond met 73,150%. Tweede werd Justin Verboomen met Da Vinci (72,060%), gevolgd door Tom Heylen en Quberon van het Beukenhof (71,960%).

“Fantastisch gewoon”, vertelt Domien Michiels. “Voor de eerste keer op dit niveau en dan drie dagen winnen, dat is gewoon een waanzinnig gevoel. Hij bleef superhard werken voor mij, het is een fantastisch paard met een super instelling.”

Mooie toekomst

Domien Michiels vormt al een combinatie met de tienjarige BWP-goedgekeurde hengst Panthero van de Vogelzang sinds zijn derde jaar. “Hij werd als driejarige gekeurd en sindsdien is hij niet meer bij mij weggeweest. Ik hoop op een mooie toekomst samen.” Ze doorliepen samen alle klassen via de jonge paarden naar de Lichte Tour en nu de Medium Tour. “En hopelijk straks de Grand Prix.”

Tijd genomen

“Ik heb mijn tijd genomen met Panthero, dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Je ziet nu dat zijn talent bovenkomt, hij is ook sterker geworden. Als Intermezzo straks met pensioen gaat, kan deze het overnemen”, vervolgt Domien Michiels. Op de vraag of Michiels heeft nagenoten van vorige week, toen hij met het Belgische team de Nations Cup won, begint hij hard te lachen. “Euh, nee. Ik ben één dag naar huis geweest en heb veel moeten wassen en klaarmaken. Maar het was gewoon fantastisch, echt kippenvel vorige week.”

Vier uit vier

De Belgische dressuur staat volop in de belangstelling na de winst in de Nations Cup voor thuispubliek vorige week. “Ik heb fantastische twee weken en Lier is mijn tweede thuis aan worden”, zegt de Belgische topruiter lachend. “Ik vind het echt geweldig, en dan ook nu weer winnen.” Het bleef niet bij de winst in de Platina Cup. “Ik heb ook nog Sunny Boy van de Kempenhoeve bij de zevenjarigen gereden, en die heeft ook gewonnen. Dus ik heb vier keer gereden en vier keer gewonnen. Dus voor mij kan dit niet beter, ik stop ook nu, ik ben klaar. Het is fantastisch geweest.”

Uitslag kür

Totaal uitslag

Bron: Persbericht