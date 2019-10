Dominique Filion: ‘Echt tot m’n onderbroek doorweekt’

Dominique Filion was vandaag weer een klasse apart. Op de Subtopwedstrijd in Neerijnen won ze met Dastan (v. Sydney) de Intermédiaire II met 67,279%. Daarnaast stuurde ze Aventador (v. Alabaster V) met 65,882% naar de tweede plaats in deze rubriek.

De hemelpoorten stonden wagenwijd open en daardoor reed Dominique Filion niet haar beste proeven. “Het was niet een beetje regen maar echt stromende regen. Het was zó verschrikkelijk, eigenlijk had ik beter niet kunnen gaan. Een beetje nat worden is niet erg maar vandaag was ik echt tot m’n onderbroek doorweekt”, vertelt Filion lachend. “Maar ik ga niet afmelden omdat het regent. We hadden wel een oranje en rood lintje, dus dat scheelt.”

Van binnen naar buiten

Hoewel indoor kon worden losgereden besloot Filion dat niet te doen. “Iedereen ging binnen losrijden maar ik kan niet van binnen naar buiten. Daar heb ik hele slechte ervaringen mee en dat gaat niet in mijn hoofd. Met sommige paarden kan dat misschien wel maar niet met deze twee.”

Niet beter rijden

Filion zette zowel met Dastan als met Aventador eerder al hogere scores neer. “De scores van vandaag waren niet echt geweldig. Ik wil niet de schuld geven aan het weer maar door de regen ga je niet beter rijden.”

Flink juryverschil

In beide proeven kreeg de amazone te maken met flink juryverschil, met Dastan vijf procent en met Aventador bijna zeven procent. “Het is natuurlijk leuk om de jury met de hoge punten te geloven maar ik hou het er maar op dat het gemiddelde is wat het moet zijn. Het was niet fantastisch maar de omstandigheden waren ook niet fantastisch. Het was niet foutloos en er valt nog zat te verbeteren.”

Bang van het water

“Dastan was bang van het water in de ring en daardoor kregen we een paar dikke fouten. Zo hadden we een fout in de middendraf en in de eerste piaffe was hij wat anders aan het doen. In de verzamelde stap moesten we weer door dat water en toen ging hij slingeren. En voor de overgang van galop naar draf viel hij uit galop. Toen heb ik opnieuw aangegaloppeerd maar was de overgang naar draf veel te laat.”

Geen slecht gevoel

“Avi ging eigenlijk een heel goed maar in de zigzag schrok hij zich ineens wezenloos van de mensen in het juryhuisje en sprong van de lijn af. Het was moeilijk om zijn concentratie er bij te houden maar ik heb er het beste van gemaakt. Gezien de weersomstandigheden kon het niet veel beter en ik heb er ook geen slecht gevoel bij.”

Overstap naar Grand Prix

Met beide elfjarige paarden kijkt Filion vooruit. “Ze hebben beide nu een paar keer Intermédiaire II gelopen. Ik start ze binnenkort nog een keer in deze klasse en dan zijn ze denk ik wel klaar voor de overstap. Er zit echt nog wel een flink verschil in die proef maar we gaan thuis verder trainen en het dan proberen in de Grand Prix.”

Marlou de Ruyter op dreef in Lichte Tour

In de Intermédiaire I zette Marlou de Ruyter het beste resultaat neer. Zij reed Gregwaard (v. Florencio) naar 63,603% en dat betekende in de gecombineerde Inter-groep de derde plek. Daarnaast won het duo de Prix St. Georges met 65,074%. In deze proef noteerde Nikki Stehouwer met Giorgio Apache NS (v. Apache) de tweede score van 62,721%.

Bron: Horses.nl