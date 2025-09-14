Dominique Filion en Ferguson-zoon naar dik 73%: ‘Ik zit nu best wel in de Grand Prix-flow’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Dominique Filion en Ferguson-zoon naar dik 73%: ‘Ik zit nu best wel in de Grand Prix-flow’ featured image
Dominique Filion met Lex Luthor-YT. Foto: Alexander Kotodyan
Door Ellen Liem

Dominique Filion heeft er nog een Zware Tour-paard bij. Dat is Lex Luthor-YT (Ferguson x Goodtimes). Met deze negenjarige hengst reed ze op de Subtopwedstrijd in Houten in de Intermédiaire II naar de topscore van 73,60% en won daarmee overtuigend het gecombineerde klassement Zware Tour. Met deze zoon van Ferguson heeft Filion nu vijf (!) paarden in de Zware Tour.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like