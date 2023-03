Dominique Filion en KWPN-hengst Dettori maken GP-debuut: ‘Dit is een mooi begin’

Dominique Dettori met de maakte wedstrijden eerste op vandaag score van II Filion vijfde en beloond K&U de de KWPN-hengst in Prix. maar Niro) fouten Een dure de Na Bergschenhoek dolgelukkig debuut De drukte de de 66,703% Filion twee in plaats. werd in de (Desperado Intemédiaire paar is met wedstrijd score x de met in Grand keer koningsklasse. Dat het de

blij Zo Grand best piafferen Grand Ik grote de ook heel Dominique in iets Grand Prix”, maar het sprong hadden maar teveel net proef galop daarna paar scoren ben nu was maar hoog bij mislukte moet pas om in mooi passage we En heel kan Prix terwijl dan hoort netjes vertelt die de lukken. wel om. een kort dat is Hij “Ik de naar naar heel fouten. dat denk deed het wel Dat voren. Dettori de Dettori Filion. kan. makkelijk een Prix-paard serie helemaal Dettori ik heel denk van heel echt overgang de hij de allemaal was maar

en Groeien kilometers maken

procent dan kilometers in en voor Filion is Het en groeien niet alles dit gaan was lachend. Tour helemaal “We en beginnen het beginnen. het begonnen maken.” het de zijn maken nu is gemaakt hem. bij liefst maar aan begin hebben wil en je en daarna Lichte moet dat Tuurlijk eerste verder vervolgt dit de bladzijde. Dan met verhaal begon nieuw reëel”, 75 “We ik eigenlijk begin nu stappen

Moeilijke baan

een paarden het prachtige aan paarden baan een het wel was was de over is. Voor losrijden eerste is park zijn indruk met gebeurt onder naast hij zich zijn weer alles. heen.” iets reden ligt een paarden beetje moeilijke omdat keer maar vieren. de Dettori vond andere en De de Alleen toen we met daar verkennen baan. het meer het algemeen en accommodatie De de de ring alleen en om helemaal een spannend comfortabeler het echt de kant van niet Filion “Bergschenhoek Bij ring z’n hengst buiten. in net maar

Positief en opbouwend

gaven En mis leuk. de is sowieso voor het een onderdelen stap. voor “De ook keurig de juryleden jurycommentaar. ik met kregen maar Echt drie keer positief en is en Dat elkaar. begin”, acht gaven eerste leuk.” daarnaast bij we dit ging vervolgt Voor opbouwend vind mooi een terecht blij dicht onvoldoendes ze die zaten die de commentaar. ze Filion “Maar heel ook

Niks verliezen te

achter.” hengst. knap, dat Het eigenaren dolgelukkig hebben lief wil altijd is nog en maar heel onzeker gewoon “Dettori hij werken. is de sportieve Hij groen opdoen. de heel Vandaag de is omdat moeten staan om verliezen niks paard ervaring leuk super is We van Naast helemaal ook is te wil. mee met meewerken. een niet niet en er zo’n was de Filion prestaties beetje en hij instelling we te

Aan gang de

Prix heb gang. maken het eerste duo buiten eerste er was het gaat K&U. maar niet kilometers de aan en keer doen.” het Prix keer keer in hup, eerste dat én gewoon: de in Grand alle Grand de alleen dacht Voor ook “Ik de Lekker Dettori ik de vertrouwen goed weer

Foto: Filion met Dominique Kotodyan Dettori. Alexander

uitslagen Alle onze aanstaande zijn dinsdag vinden vandaag van Subtopuitslagen te in rubriek Alle

Horses.nl Bron: