Dominique Filion en KWPN-hengst Four Legends debuteren met dik 71%

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Utrecht maakte Dominique Filion haar wedstrijddebuut met Winters Four Legends KS (Wynton x Ferro). Ze reed de KWPN-hengst naar de fraaie score van 71,214% en won daarmee het ZZ-Zwaar. Daarnaast was er nog meer succes voor Filion: ook op haar eerste wedstrijd met Diego (v. Flemmingh) passeerde ze de 70%-grens en werd met 70,286% tweede.

“Eerlijk gezegd was het best spannend. Ik rij Four Legends nog niet zo lang en het is een paard waar iedereen een mening over heeft”, vertelt Dominique Filion die de KWPN-hengst nu zo’n tweeënhalve maand onder het zadel heeft. “Maar ik ben hartstikke blij met een debuut gelijk over de zeventig. Hier had ik vooraf voor getekend.”

Hele rits achten

De combinatie scoorde achten voor de pirouettes, uitgestrekte draf, schouderbinnenwaarts en uitgestrekte stap. “Four Legends heeft heel veel aanleg voor de verzameling en vooral die acht voor de uitgestrekte stap vind ik heel leuk. Want ik had in de wandelgangen gehoord dat hij niet zo goed kon stappen”, zegt Filion lachend. “En alle wissels waren raak, alleen de wissel op X na het appuyement was iets van de lijn af.”

Meer achterop

Filion ziet voor de toekomst nog ruimte voor hogere scores. “In het achterwaarts had we nu een pas teveel en we hebben punten laten liggen in de draftour. Four Legends kan heel goed draven maar daarin mocht ik hem soms net wat meer achterop houden”, legt Filion uit. “We hadden heel goede dingen en dingen die beter kunnen, maar dat heb je bij ieder paard. Ik denk dat we nog meer samen moeten leren om hoger te scoren. We gaan nu lekker ervaring opdoen.”

Bekend paard

De amazone rijdt de hengst voor Judy de Winter. Daar rijdt ze, naast haar eigen Dastan (v. Sydney) en haar eigen trainingspaarden, sinds vorig jaar oktober meerdere paarden. “Ik heb bij Judy zeven paarden te rijden en ben niet gekomen voor Four Legends. Daardoor voel ik de druk om een bekend paard te rijden misschien wat minder. Ik vond het hartstikke leuk toen ik gevraagd werd om hem te rijden en dan is het afwachten of het klikt. Hij heeft natuurlijk een aantal ruiterwissels gehad en je moet net iemand vinden die goed past. Echt super leuk dat we samen een klik hebben.”

‘Helemaal mijn type’

Ook over het debuut met de elfjarige ruin Diego, die ze eveneens rijdt voor Judy de Winter, is Filion enthousiast. “Hij kwam gelijk met mij bij Judy en is echt heel gaaf. Helemaal mijn type paard!”, jubelt Filion. Soms heb je paarden die je heel erg liggen. Ook al ken ik hem nog maar net, ik heb het gevoel dat we heel goed bij elkaar passen.”

Overstap Lichte Tour

Hoogtepunten in de proef met de Flemmingh-zoon waren de series en de pirouettes, die met achten werden beloond. “Diego kan heel goed galopperen, heel mooi zitten en springt grote wissels. De draf mag nog iets meer gedragen, in de uitgestrekte stap mocht z’n neus er meer uit en met hem had ik per ongeluk ook een pas teveel in het achterwaarts,” zegt Filion die beide paarden nog een paar keer in het ZZ-Zwaar uitbrengt en dan de overstap maakt naar de Lichte Tour.

Roodhart volgt

Op precies acht procent minder dan Filion en Diego kwam de nummer drie uit. Dat was Annika Roodhart met Hera (v. Easy Game) met 62,286%. Nicole Verschoor reed Gentleman F (v. Uphill) met 62,071% naar de vierde plek. Marlieke Wortelboer en Einstein de la Vigne (v. Sandro Hit) noteerden de vijfde score score van 61,357%. De overige combinaties bleven onder de zestig procent.

Bekijk hier een aantal onderdelen uit de winnende proef van Dominique Filion en Winter Four Legends KS

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl