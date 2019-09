Dominique Filion: ‘Het was echt overleven vandaag’

De Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd vandaag in Houten werd onder lastige weersomstandigheden verreden. Dominique Filion en Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) doorstonden de septemberstorm die over het terrein raasde het best. Zij noteerden de winnende score van 70,88% en gingen daarmee in deze sterke groep als enige over de zeventig procent heen.

“Vanmorgen in de Zware Tour was het nog goed weer maar in de Prix St. Georges was het echt niet te harden. De boompjes en de bloemen rond de ring waaiden weg en de tent steeg bijna op. Zo heftig was die storm. Het was echt overleven”, vertelt Dominique Filion. “Ik had pech maar dat hadden er nog veel meer. Dat hoort bij het outdoorseizoen.”

Veel vertrouwen

Het werd niet de allerbeste proef tot nu toe van de combinatie maar Filion is meer dan tevreden. “Frida schrok wel een paar keer maar ze was zó dapper. Ze kwam bij mij als een beetje een stout paard en we zijn destijds in het Z begonnen en zo doorgegaan naar het ZZ-Licht, het ZZ-Zwaar en nu de Lichte Tour. Ik geloof echt dat ze inmiddels heel veel vertrouwen heeft en vind het super cool dat ze er nu zo doorheen loopt.”

Achten en kostbare fouten

Het duo scoorde een hele rits achten in het drafgedeelte. In de galop slopen twee kostbare fouten. “Bij de laatste wissel van de serie om de drie schrok ze en sprong weg. Dat gebeurde ook bij de wissel na het uitstrekken. Frida kan makkelijk een paar procent hoger scoren maar onder deze omstandigheden ben ik heel blij. En beide juryleden zaten mooi bij elkaar. Dat is altijd leuk en ze vonden het vloeiend met een mooi harmonieus beeld.”

Kwakkel en twee keer Visser en Van de Donk

Met 69,71% ging de tweede prijs ging naar Engie Kwakkel en Eyecatcher (v. Uphill). Tommie Visser en Mark van de Donk verdeelden de overige prijzen. Visser reed Top’s Gentle (v. Jazz) met 68,97% naar de derde plaats en Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) met 67,43% naar de vijfde plaats. Van de Donk werd met Serverius Don Remo (v. San Remo) vierde met 68,68% en met Flexion Sollenburg (v. Valdez) zesde met 66,69%.

Bron: Horses.nl