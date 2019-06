Dominique Filion: ‘Ik kan heel goed vooruit maar niet achteruit’

Sinds haar terugkeer in Nederland doet Dominique praktisch niks anders dan winnen. Ook op de Subtopwedstrijd vandaag in Heerjansdam was het weer raak. Hier reed ze de zevenjarige merrie Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) naar 70,00% en stond daarmee op eenzame hoogte in het ZZ-Zwaar.

Dominique Filion debuteerde begin dit jaar met Frida K in de Subtop en reed nu haar derde outdoor wedstrijd in het ZZ-Zwaar. “Er zijn nog genoeg dingetjes die beter kunnen. Ik merkte dat Frida nog wel groen is en best nog veel spannend vindt. In de eerste middendraf over de hoefslag schrok ze van het terras en daarom heb ik haar in de tweede verruiming een beetje ingehouden.”

Geen remmen los

Ook in het stapgedeelte liet het duo punten liggen. “De eerste keertwendening was heel goed maar de tweede leek nergens op”, vertelt Filion. “Die was echt heel lelijk. Daar moeten we nog even op oefenen. En in de uitgestrekte stap durfde ik ook niet alle remmen los te gooien.”

Achterwaarts rotoefening

In het galopgedeelte scoorden ze met fraaie series, het uitstrekken en ook het appuyeren, wissel en weer appuyeren werd met achten beloond. Ook de eerste pirouette was mooi maar de tweede verliep minder goed. “De inzet van de tweede pirouette was heel mooi maar bij het uitrijden viel Frida helemaal om. En dan ben je bijna klaar en dan komt in deze proef het achterwaarts nog. Dat ging aarzelend en daar kregen we een vier voor. Eerlijk gezegd vind ik het een rotoefening en oefen dat thuis ook eigenlijk nooit. Ik kan heel goed vooruit maar niet zo goed achteruit”, zegt Filion lachend. “De juryleden zaten dicht bij elkaar en vonden de proef een genot om naar te kijken. Dat is natuurlijk super leuk.”

Bezemer volgt

Na een lange wedstrijdpauze zijn Stephanie Bezemer en haar schimmelmerrie Damira M (v. Zizi Top) sinds eind april weer goed op weg. Vandaag noteerde het duo 66,86% en won daarmee de tweede prijs. Op kleine achterstand volgde Ingrid Malan. Zij reed Haeden (v. Chippendale) naar 66,50%. Miranda Pakvis en Fabene (v. Tango) werden vierde met 65,57%, gevolgd door Annemieke Buizer en Givency (v. Astrello) met 65,07%.

Tweede proef voor Kopp

In de eerste proef ZZ-Zwaar viel Sammy Kopp met Gentle Whispering (v. Jazz) net buiten de prijzen maar in de tweede proef nam ze sportief revanche. Deze proef sloot het duo af met de winnende score van 64,79%. Met 62,50% was het rode lint was voor Conny van Stokkom en Espresso (v. French Kiss). Gianni Gevers vormt nog maar kort een combinatie met Bolero DVB (v. Jazz) en noteerde de derde score van 62,07%. Annieta Klip – Laar reed Golden Woods (v. Bretton Woods) met 61,86% naar de vierde plek. Stephanie Bezemer met Damira en Margaret de Geus – Heitman met Massage-Equi’s Eldorino (v. Spielberg) reden dezelfde score van 61,57% bijeen. Na toepassing van de ex aequo-regeling ging de vijfde prijs naar Bezemer en de zesde naar De Geus – Heitman.

Kok wint Lichte Tour

In de Lichte Tour was Danielle Kok met afstand de beste. Zij reed met Dreamgirl P (v. Spielberg) de Intermédiaire I en met de score van 67,06% wonnen ze het gecombineerde klassement Lichte Tour. De Russische amazone Valeria Yunaeva was met Amazing (v. Krack C) de beste in de Prix St. Georges. Hun score van 63,38% betekende de tweede plek. De Prix St. Georges van Debbie van Dijk en Adventure (v. Ferro) was met 62,87% goed voor de derde prijs.

GP-bewijs voor Mulrain

Carmen Mulrain debuteerde vorige week Essen’s Elino (v. Paddox) in de Intermédiaire II en haalde toen met 61,84% het startbewijs voor de Grand Prix. Vandaag ging er met 63,53% een schepje bovenop en met die score wonnen het gecombineerde klassement Zware Tour. De Grand Prix van Melanie Mouthaan en Varnoldi (v. Stravinsky) werd beloond met 61,74% en daarmee de tweede plek.

