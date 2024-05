Dominique Filion in luxe positie: ‘Ik zou wel met zeven paarden naar het NK kunnen’

Met twee onervaren paarden beleefde Dominique Filion dinsdag een succesvolle dag op de Subtopwedstrijd in Beesd. Met Midnight Special (Blue Hors St. Schufro x Vivaldi) won ze beide proeven in het ZZ-Zwaar met 71,429% en 65,643%. Het debuut met Ibonita (Don-Tango B x Olivi) was met 68,714% goed voor de tweede plaats in het ZZ-Zwaar. Hoewel Midnight Special al eerder naar dikke scores liep, gaat hij volgende week niet mee naar het NK Dressuur. Daarvoor heeft Filion drie andere paarden gekozen.

Filion heeft Midnight Special van jongs af aan op stal staan en rijdt hem voor zijn eigenaar de heer Hartog. “Dat is wel bijzonder gelopen. Meneer Hartog had vier veulens gekocht en toen ze als tweejarigen in de opfok stonden vroeg hij of ik ze wilde gaan rijden. Die hele jonge paarden doe ik eigenlijk niet en ik stelde voor om een half jaar later nog eens terug te bellen”, legt Dominique Filion uit. En zo geschiedde waarop Filion de paarden ging bekijken. “Ik was best verrast en vond ze alle vier leuk. Ze zijn alle vier bij mij op stal gekomen, door een andere ruiter zadelmak gemaakt en daarna ben ik erop gegaan. En nu staan ze er alle vier nog steeds.”

Dikke NK-scores

Onder die vier paarden Midnight Special en Magic Mike (Dream Boy x Jazz) die Filion ook in het ZZ-Zwaar uitbrengt. Eerder dit jaar reed de amazone met Midnight Special al naar 71% en 69,50% en daarmee ruimschoots voldoende voor deelname aan het NK Dressuur, maar daar gaat de zevenjarige ruin niet lopen. “Ik wilde voor het NK nog een keer de ring in met Magic Mike want hij is eigenlijk nog heel groen. Maar Magic Mike kan niet alleen op de wagen achterblijven en toen heb ik snel gewisseld met Midnight Special.”

Misschien verkeerde gekozen

Met Midnight Special reed Filion in Beesd naar 71,429% en 65,643%. “De eerste proef ging heel goed, in de tweede was hij iets te moe, het was ook bloedheet. In de tweede proef hadden we hele grote fouten maar toch nog 65 procent, als hij iets goed doet, doet hij het ook echt wel goed. Hij heeft heel veel aanleg om te gaan zitten en doet alles heel geconcentreerd. Verder heeft hij altijd goede zin en kijkt nergens naar, dat is ook heel fijn. Ik dacht wel even: misschien heb ik de verkeerde gekozen voor het NK”, vervolgt Filion lachend.

Alsof al jaren doet

De 11-jarige merrie Ibonita, waarmee Filion bij het debuut naar 68,714% reed, staat pas twee maanden op stal bij de amazone. “Haar eigenaresse had gevraagd of ik er een keer ZZ-Zwaar mee kon rijden en ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Twee maanden geleden kende Ibonita nog geen wissel maar dit paard is zo werkwillig en liep de proef alsof ze het al jaren doet.”

Verwachtingen

Voor het NK Dressuur heeft Filion gekozen voor Magic Mike in het ZZ-Zwaar, Jakarta (v. Five Star) in de Lichte Tour en The Boss (v. Boston) in de Grand Prix. “Ik zou wel met zeven paarden kunnen gaan maar drie paarden in drie verschillende klassen is druk zat en helemaal prima.” Zelf schat Filion haar kansen op het NK niet hoog in. “Jakarta is zo goed als klaar voor de overstap naar de Zware Tour dus het NK Lichte Tour is sowieso niet mijn missie. Magic Mike heeft heeft nog nooit in zo’n ambiance gelopen en mijn verwachtingen met hem zijn nul komma nul, het kan alleen maar meevallen. En The Boss is een beetje hetzelfde verhaal. Hij loopt nog maar net Grand Prix en ik had niet eens verwacht dat we de NK-score zouden halen.”

Normaal helemaal gestrest

“Voor mij is het NK een van leukste wedstrijden maar normaal ben ik helemaal gestrest en blij als het voorbij is. Maar dit jaar maak ik helemaal geen deel uit van de strijd die gaande is. Mijn positie op het NK is echt fantastisch”, besluit Filion lachend.

Alle uitslagen zijn aanstaande dinsdag te vinden in onze rubriek Alle Subtopuitslagen.

Bron: Horses.nl