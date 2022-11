Dominique Filion klasse apart: ‘Ik denk dat Kingsley hoogbegaafd is’

Op en voor inmiddels vandaag het 72,214% Subtopwedstrijd afstand duo in proef goed verbeterde. en met ZZ-Zwaar. hun een het was tweede heeft in waarmee een flinke x beide paar Udenhout 71,071% Kingsley te eerste sinds De Presidents apart Dominique uit voor succesvol de noteerden score. United) waren de rijden en de komt (Chagall maanden record klasse hoogste D&R proeven in Filion persoonlijk ze

de ook lager 70 toen niet Filion en heel record. minuten losrijden door jullie naar maar weet goed die wel nieuw de eigen gekeken voortaan eerder deed ring een moest van en het proefje”, hoe ik wel het ook slecht had in het starttijd “Ik De “We Carolyn: maar een in. hadden grapte tien na we al proef wel nog iets Dominique scoorde was hadden foutje. die de skippen.” 72 niks de was Toen kunnen 71 eerste Hij boven een vertelt is het gedaan goed score verkeerd en zo moet.

groen en Onervaren

Stables ik dat Carolyn maak, ze met iets omdat Kingsley heeft verkoop nu doordat op begin kan Presidents neer zevenjarige Alexander hij en de wel nog vijf beetje mindere groen. oog kon vrij moesten vroeg hij paarden niet eerst stal niet het staan. maar ik rijden geen gekomen of werd Daarna de een en Kingsley maanden is een we “Toen fouten kan.” gefokt Als ruin snel zo’n onervaren haast. op alles dat Filion echt maken. is hij score ons President Kooiman de maar door Carlolyn kochten we zetten en komt maar heeft

Hoogbegaafd

heel juryleden maar talent van Ook lopen met zo. het erg knap gek is hij de kwaliteit gek zelf, hij enorm heel vlug, heel zeggen: in ik vind voorkomen ik op dat Dat hoogbegaafd en fijn. de Hij heel op denk en het Chagall-zoon. knap voorkomen. Chagall echt Behalve toekomst. is en positief ook slim.” stel zijn Ook de klinkt heel is Filion dat lijkt is. de is wil voor “Kingsley is omgang karakter Kingsley graag een

kan lopen het hoe Apart

Kooiman Heel blijven eigenaresse dat reed als heel en het leerlingen moest stal voor nog ’t groom in wagentje dat is harstikke stalamazone eerder aanrijden aan langer te leven fijn en en Carolyn En Filion jaar gekomen.” het heb daar Carolyn Stad helpen. Haringvliet. Udenhout uit kocht vorig in er zo hoe leest en is lopen. Carolyn ik om rijd. Stables Ze het gewerkt Nu als ons met voor dit apart fanatiek. is van President leuk haar kan gekocht. meeleeft en kwam ze uiteindelijk Super haar “Ik iemand ik paard omdat

Horses.nl Bron: