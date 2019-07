Dominique Filion nipt aan blikseminslag ontsnapt op concours

De subtopwedstrijd in Velddriel werd vrijdag geteisterd door wolkbreuken en hevig onweer. Voor Dominique Filion verliep de wedstrijd wel heel spannend.

Filion kwam aan start met Frida K (v. Fidertanz) in de Prix St. Georges. Toen ze met haar proef wilde beginnen ontstond er een ware wolkbreuk.

“Het begon echt keihard te regenen. De organisatie kwam naar me toe aan en zei dat ik snel de ring uit moest, omdat het onweer eraan kwam. Toen ik eruit ging sloeg de bliksem in in een boom naast de ring. We hebben binnen 20 minuten gewacht tot ik verder kon met mijn proef. Alleen toen ik de baan weer inging lag er zoveel water dat Frida zo bang was en echt niet meer durfde. Toen heb ik moeten afgroeten”, vertelt ze teleurgesteld.

Bron: Horses.nl